Зеленська з'явилася в ОАЕ у винному образі. Фото

Obozrevatel Мода 12:24, 14.02.2021 Оновлено: 15:07, 14.02.2021

Перша леді України Олена Зеленська, яка разом із чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським прибула в ОАЕ з офіційним візитом, захопила своїм зовнішнім виглядом.

На трапі літака Олена продемонструвала стильний образ: вона вибрала класичний діловий костюм винного кольору. В аеропорту ОАЕ вона з'явилася в чорній захисній масці, а червоною доріжкою перша леді йшла з розкішним букетом білих троянд.

Так, для офіційного візиту в ОАЕ Зеленська вибрала штани-палаццо, класичний піджак і жилетку. Доповнила свій образ дружина президента білою блузою і чорними туфлями-човниками на підборах.

Володимир Зеленський із дружиною Оленою в ОАЕ.
Twitter Володимира Зеленського

Завершила свій стиль перша леді України стильною прикрасою у вигляді масивних золотих сережок, а також легкою укладкою і денним макіяжем.

До речі, в костюмі винного кольору Олена Зеленська вже з'являлася на офіційній зустрічі з баронесою Ліз Саг під час візиту до Великої Британії.

Володимир Зеленський із дружиною Оленою в ОАЕ.
Twitter Володимира Зеленського

Зазначимо, що в ОАЕ Зеленська має зустрітися з міністром культури і молоді ОАЕ й відвідати Дубайську оперу.

Раніше OBOZREVATEL зібрав добірку архівних кадрів і показав, який вигляд мала перша леді України Олена Зеленська в юності.

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