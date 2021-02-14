Зеленська з'явилася в ОАЕ у винному образі. Фото

Перша леді України Олена Зеленська, яка разом із чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським прибула в ОАЕ з офіційним візитом, захопила своїм зовнішнім виглядом.

На трапі літака Олена продемонструвала стильний образ: вона вибрала класичний діловий костюм винного кольору. В аеропорту ОАЕ вона з'явилася в чорній захисній масці, а червоною доріжкою перша леді йшла з розкішним букетом білих троянд.

Так, для офіційного візиту в ОАЕ Зеленська вибрала штани-палаццо, класичний піджак і жилетку. Доповнила свій образ дружина президента білою блузою і чорними туфлями-човниками на підборах.

Володимир Зеленський із дружиною Оленою в ОАЕ. Twitter Володимира Зеленського

Завершила свій стиль перша леді України стильною прикрасою у вигляді масивних золотих сережок, а також легкою укладкою і денним макіяжем.

До речі, в костюмі винного кольору Олена Зеленська вже з'являлася на офіційній зустрічі з баронесою Ліз Саг під час візиту до Великої Британії.

Володимир Зеленський із дружиною Оленою в ОАЕ. Twitter Володимира Зеленського

Зазначимо, що в ОАЕ Зеленська має зустрітися з міністром культури і молоді ОАЕ й відвідати Дубайську оперу.

Раніше OBOZREVATEL зібрав добірку архівних кадрів і показав, який вигляд мала перша леді України Олена Зеленська в юності.