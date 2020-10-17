Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини і викликала дискусію своїм вбранням

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена, яка зараз перебуває з ним у Стамбулі, викликала дискусію своїм вбранням.

Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини і взяла участь в урочистому запуску аудіогіда на українському в найбільшому палаці Туреччини – Долмабахче.

"Відразу три україномовних аудіогіди! Відтепер "українською" кажуть "найбільший палац Туреччини Долмабахче, тисячолітній Ефес і Національний парк Гереме, що в казковій Каппадокії. Спасибі першій леді Туреччини пані Еміне Ердоган за підтримку, а Міністерству закордонних справ і Міністерству культури і туризму Туреччини при сприяння і співпрацю. Спасибі всім, хто докладав зусиль і працював над втіленням проекту: Міністерство закордонних справ України, нашим дипломатичним установам в Анкарі та Стамбулі, перекладачам і акторам звукозапису. А ми рухаємося далі і продовжуватимемо спільно працювати над тим, щоб в світі стало більше українських аудіогідів, а значить – і України ", – написала в Instagram Олена.

Дружина президента України викликала дискусію своїм вбранням.

Олена Зеленська повідомила про співпрацю з Туреччиною.

Для такої події дружина президента України обрала сукню-футляр синього кольору з асиметричним вирізом.

Попри те, що вбрання Зеленської було досить лаконічним, воно все одно викликало дискусію у користувачів мережі.

Користувачі мережі люто відреагували на образ Олени Зеленської.

Олена Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини.

Олена Зеленська відвідала Туреччину.

Під знімком в Instagram одні шанувальники оцінили вбрання Олени, інші ж обурилися від того, що перша леді України перебуває в храмі з непокритою головою.

"Шановна, а ти чого не закуталась? Ти що взагалі не поважаєш старших людей?" – писали користувачі мережі під знімками.

Користувачі мережі викликали дискусію під новим фото Зеленської.

Шанувальники оцінили образ дружини президента України.

Шанувальники оцінили стиль Олени Зеленської.

Фанатам сподобався образ Олени Зеленської на зустрічі з першою леді Туреччини.

Раніше OBOZREVATEL показав, які образи вибрали перші леді України і Польщі, коли зустрілися в Києві.