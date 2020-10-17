Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини і викликала дискусію своїм вбранням

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена, яка зараз перебуває з ним у Стамбулі, викликала дискусію своїм вбранням.

Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини і взяла участь в урочистому запуску аудіогіда на українському в найбільшому палаці Туреччини – Долмабахче.

"Відразу три україномовних аудіогіди! Відтепер "українською" кажуть "найбільший палац Туреччини Долмабахче, тисячолітній Ефес і Національний парк Гереме, що в казковій Каппадокії. Спасибі першій леді Туреччини пані Еміне Ердоган за підтримку, а Міністерству закордонних справ і Міністерству культури і туризму Туреччини при сприяння і співпрацю. Спасибі всім, хто докладав зусиль і працював над втіленням проекту: Міністерство закордонних справ України, нашим дипломатичним установам в Анкарі та Стамбулі, перекладачам і акторам звукозапису. А ми рухаємося далі і продовжуватимемо спільно працювати над тим, щоб в світі стало більше українських аудіогідів, а значить – і України ", – написала в Instagram Олена.

Для такої події дружина президента України обрала сукню-футляр синього кольору з асиметричним вирізом.

Попри те, що вбрання Зеленської було досить лаконічним, воно все одно викликало дискусію у користувачів мережі.

Під знімком в Instagram одні шанувальники оцінили вбрання Олени, інші ж обурилися від того, що перша леді України перебуває в храмі з непокритою головою.

"Шановна, а ти чого не закуталась? Ти що взагалі не поважаєш старших людей?" – писали користувачі мережі під знімками.

Раніше OBOZREVATEL показав, які образи вибрали перші леді України і Польщі, коли зустрілися в Києві.