Зеленська зустрілася з Кейт Міддлтон: які вбрання обрали перша леді та герцогиня

Під час офіційного візиту до Великої Британії президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою зустрілися із принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. Для зустрічі перша леді України обрала вбрання від українського бренду SIX., а герцогиня Кембриджська – від дизайнерки з Нової Зеландії Емілії Вікстед.

Так, перша леді України на офіційному заході з'явилася в білому костюмі. За даними видання "Страна", такий образ міг коштувати приблизно 32 тисячі гривень (фото дивіться нижче).

Зеленська в костюмі від бренду SIX. twitter.com

Зокрема, Кейт Міддлтон для зустрічі обрала сукню блакитного кольору. Відзначимо, що ціни на вбрання бренду Emilia Wickstead коливаються від 1000 до 3000 євро (від 33 тисяч до 100 тисяч гривень), залежно від матеріалу, довжини і складності крою.

Кейт Міддлтон у сукні від бренду Emilia Wickstead. fashionsizzle.com

Нагадаємо, герцог і герцогиня Кембриджські провели аудієнцію від імені 94-річної королеви, яка перебуває у Віндзорському замку і відвідує суворо обмежену кількість заходів. Під час офіційного візиту президента України до Великої Британії дружина глави держави Олена Зеленська також відвідала музей Лондонського Тауера, де за її ініціативою був підписаний Меморандум про започаткування аудіогіда українською мовою.

Володимир і Олена Зеленські зустрілися з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Instagram Олена Зеленська

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська прилетіла до Австрії з офіційним візитом у новому стильному образі від української дизайнерки Каті Сильченко. Для відкриття україномовного аудіогіда у віденському Музеї історії мистецтв із президентом Володимиром Зеленським вона вибрала блузку і брючний костюм бежевого кольору. Образ першої леді захопив користувачів мережі.