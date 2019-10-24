Зеленська ще вписалася: топ-5 невдалих образів перших леді в Японії

У мережі підібрали найневдаліші образи перших леді на прийомах у імператора Японії після того, як виник скандал через вбрання дружини президента України Олени Зеленської.

Відповідну добірку зробила експертка, авторка "Модного блогу" Анастасія Алексеєнко на своїй сторінці в Facebook.

"Продовжуючи японську тему. Мені здається, багато хто не зрозумів, про що я. А я про те, що у японців є вельми своєрідні уявлення про те, як має виглядати та сидіти європейський жіночий одяг. Так, це те, що можна назвати "мішком з-під картоплі", як висловилися в одному з коментарів. Я до кінця не знаю, із чим це пов'язано. Не копала глибоко", – зазначила Алексєєнко.

За її словами, це чітка й дуже впізнавана риса, яку одразу помітно, особливо, якщо до цього довго розглядати фотографії японської аристократії або монархії.

Олена і Володимир Зеленський

"Або просто дивитися сайти та журнали з люксовими локальними брендами одягу. Їх одяг завжди трохи вільніший (через що бувають злегка заломи і складки), завжди максимально закритий. Розслаблення – це змінити жакет на кардиган, але не більше того. При цьому одяг такий, що ми б сказали "бідненько" – пастельні відтінки, іноді взагалі досить бляклі кольори, здаються вигорілими. Принти – найсуворіші та виключно для неформальних ситуацій. Спідниці, які сидять занадто вільно та мішкуваті жакети. Сукні на кшталт мають чітку талію, підкреслену виточками або поясом, але ніколи до цієї талії впритул не прилягають", – додала вона.

За словами Алексєєнко, сукня Зеленської в цей концепт вписалася на відміну від вбрання королеви Іспанії Летиції, що занадто щільно облягало силует і було з яскравим малюнком.

"У цьому плані можна назвати ідеальною сукню королеви Матильди. Глуха, закрита, як броня, без натяку на облягання, при цьому посадка ідеальна в тих точках, де це значимо", – додала Алексєєнко.

Топ-5 невдалих образів перших леді в Японії

Король Філіп VI і королева Летиція STR / Getty

Король Іспанії Філіп і королева Іспанії Летиція STR / Getty

Король Нідерландів Віллем-Олександр і королева Максима STR / Getty

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр з дружиною Ельке Бюденбендер Анадолу / Getty

Президент Болгарії Румен Радев і його дружина Десіслава Радєва Reuters / dailymail

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі розгорілися суперечки через вбрання першої леді. Зокрема, користувачі заявляли, що подібний колір було вибирати на прийом до імператора нешанобливо і взагалі заборонено, а раніше за таке рубали голови. Хоча багато хто став на захист Зеленської, пояснивши, що та палітра, яку вона вибрала, не є забороненою.

Пізніше також стало відомо, що сукні від Фролова можна придбати за ціною від 15 до 40 тисяч гривень. Після цієї зустрічі фото другого вбрання дружини президента викликало ажіотаж у мережі.

Пізніше дизайнер пояснив вибір суконь першої леді, а також колір першого вбрання.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!