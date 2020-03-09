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9 березня • оновлено в 23:59
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Зеленська похвалилася новим стильним образом від Prada: скільки коштує

2.6т
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Перша леді України Олена Зеленська вийшла в новому стильному образі покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві.

Як передає "Страна", для виходу в світ з президентом Володимиром Зеленським вона вибрала легкий весняний образ.

Зеленська одягла темні штани, білу сорочку, а також бежевий тренч і туфлі італійського бренду Prada.

Олена і Володимир Зеленський

Олена і Володимир Зеленський

president.gov.ua

Олена і Володимир Зеленський

Олена і Володимир Зеленський

president.gov.ua

Згідно з даними сайту бренду, така пара туфель коштує майже 20 тисяч гривень, тоді як тренч з бавовни обходиться майже в 65 тисяч гривень.

Туфлі Зеленської від Prada

Туфлі Зеленської від Prada

strana.ua

Тренч від Prada

Тренч від Prada

strana.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленська в елегантному образі відвідала інтерактивну виставку в Києві Ukraine WOW. Тоді вона вибрала довге сіро-блакитне пальто і широкі брюки.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна Київ
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