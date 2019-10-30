Завжди в тренді: як носити шкіряні речі до офісу

Шкіра – один з головних модних трендів сезону осінь-зима 2019-2020, а вироби з цього матеріалу можна знайти майже в кожному магазині.

Експерти стверджують, що не варто соромитися і відмовлятися від такого одягу, виходячи на роботу до офісу, адже лук із таким елементом одягу може виглядати стильно й строго. Як носити шкіру, повідомляє видання Marie Claire.

Як носити шкіряні речі до офісу – фото

Спідниця зі шкіри – з чим носити до офісу

Спідниця-плісе зі шкіри - фото zara.com - Pinterest

За словами модних експертів, спідницю-плісе формату міді найкраще носити з подовженим твідовим жакетом та шовкової блузою. До офісу найкраще вибрати винні відтінки бордо і божоле, колір паленої карамелі, зелену приглушену гаму, а також неви та індиго. А від шкіряної спідниці-олівець варто відмовитися для виходу на роботу.

Шкіряні штани – з чим носити

Шкіряні штани в офіс Tom Ford осінь-зима 2019/2020

Гарний варіант для офісу – банани з високою посадкою або укорочені брюки, трохи вільні у стегнах і звужені донизу. Поєднувати краще з жакетом із сухого твіду, м'якою блузою або водолазкою. При виборі класичної сорочки потрібно доповнити джемпером з фактурної в'язки. Від скинні на роботі краще відмовитися.

Сукня зі шкіри – як носити до офісу

Сукня з шкіри Fendi

Щоб не виглядати нудно, краще вибрати модель зі спідницею-міді кльош. Від облягаючих вище коліна й без рукавів варто відмовитися. Образ доповнити високими чоботами з вільною халявою або ботильйонами у вікторіанському стилі на невеликих підборах.

Сорочка зі шкіри – з чим носити на роботу

Сорочка зі шкіри Carmen March (farfetch.com)

При виході до офісу краще доповнити водолазкою і класичними прямими брюками. На співбесіду вибір такого елемента одягу строго заборонений.

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