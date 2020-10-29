Зачіски на Геловін 2020: добірка найоригінальніших ідей. Фото

Зачіска на Геловін – така ж невід'ємна частина образу, як костюм або макіяж. Особливо якщо у вас довге волосся і є де розгулятися фантазії.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL приготував підбірку небанальних зачісок на Геловін 2020 року, які можна легко зробити самій.

Найпростіший варіант – "начісування" по всій довжині волосся, який відмінно підійде для образів відьми, вампіра, зомбі, мерців та інших персонажів з "того світу". Незайвим буде прикрасити волосся аксесуарами, придатними під образ.

Також, щоб виглядати святково, можна заплести косу і прикрасити її павуками, черепами, скелетами, хрестами або гарбузами.

Блондинкам можна використовувати трафарети з вподобаним зображенням, щоб нанести малюнок на волосся. Для цього знадобиться кольоровий спрей для волосся, який легко можна знайти в будь-якому мас-маркеті.

Ще один варіант – зібрати пучок на маківці, але зробити його злегка недбалим. Для цього знадобляться резинка для волосся і шпильки. Потім прикрасьте його за допомогою аксесуарів, щоб він виглядав, наприклад, як привид або гарбуз.

Якщо ви володарка довгого волосся, можете зробити собі ріжки з локонів, закріпивши їх шпильками й невидимкам, при бажанні в ріжки також можна додати тематичні аксесуари, підфарбувати спреєм для волосся або додати блискітки.

Якщо ви хочете виглядати на Геловін ефектно, спробуйте виділитися з натовпу за допомогою різнокольорових пасом з канекалона, різнобарвного спрею для волосся або глітеру на волоссі.

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку з семи культових фільмів і серіалів останніх років, чиїх персонажів можна взяти за основу свого несамовитого образу для Геловіна.