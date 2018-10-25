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Забула зняти: вагітна Меган Маркл осоромилася на червоній доріжці

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Дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл потрапила у незручну ситуацію на червоній доріжці під час офіційного прийому у королівстві Тонга.

Так, Маркл з'явилася в компанії свого чоловіка під час світського заходу, обравши для виходу ефектне червоне плаття відомого бренду Pleated Floral Gown. Увагу папараці привернуло те, що герцогиня забула зняти ярлик із вбрання, пише Daily Mail.

Напередодні Меган і Гаррі відвідали острів Фіджі в рамках своєї поїздки країнами Океанії. Після перельоту герцогиня вийшла з літака в аеропорту Тонга в новому образі. Очевидно, Маркл перевдягалася поспіхом, а її стилісти не побачили ярлик із цінником на подолі плаття.

Забула зняти: вагітна Меган Маркл осоромилася на червоній доріжці

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Фотографії з червоної доріжки швидко поширилися у мережі.

Забула зняти: вагітна Меган Маркл осоромилася на червоній доріжці

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Забула зняти: вагітна Меган Маркл осоромилася на червоній доріжці

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина принца Гаррі — 37-річна Меган Маркл і колишня дівчина принца — 32-річна актриса Дженна Коулман з'явилися на публіці в однакових сукнях від британського бренду Emilia Wickstead.

Особи
Меган Марклпринц Гаррі
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