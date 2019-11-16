Забудьте про це негайно! Топ-5 антитрендів, які зіпсують макіяж

Пишні вії, контуровані вилиці, яскраві тіні, здатні перекроїти зовнішність до невпізнання, нарешті, в минулому. Зараз в тренді максимально природний і натуральний макіяж.

OBOZREVATEL зібрав топ-5 антитрендів макіяжу, яким пора знайти заміну.

Явні переходи тіней. У вечірньому макіяжі варто забути про яскраве смоки айс з різкими переходами від світлих тіней до чорних. У 2019/20 роках в тренді монохром. Якщо ви нафарбуєте очі тінями одного кольору, образ буде куди більш сучасним.

Густо нафарбовані вії. З початку 2000-х усі любили фарбувати вії на кілька шарів в дусі Твіггі. Але склеїні величезні вії у цьому році стрімко вийшли з моди. У тренді - максимальна природність.

janet.ru

Перламутровий блиск для губ. Блиски для губ в 2020 році будуть ультратрендом у макіяжі, але з невеликим застереженням - тільки не перламутрові. Вони здешевлюють образ. Краще вибрати блискучі прозорі або рожеві глянцеві основи. Глітери і блискітки теж не варто обходити стороною.

la-woman.ru

Графічні брови. Ідеальні чіткі брови, які так старанно вимальовували собі Інстаграм-діви, канули в лету. У моді - пухнасті і недбалі бровки скаус. Деякі навіть спеціально роблять довготривалу укладку брів. Колір олівця або тіней краще замінити на більш відповідний до волосся.

pruslin.ru

Матове обличчя. Пудрою сьогодні можна взагалі не користуватися. У тренді - природне сяйво. Тональні засоби візажисти рекомендують підбирати з легкою текстурою, наприклад, BB-креми.

vkreme.ru

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку прикладів трендового манікюру на зиму 2019-2020.

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