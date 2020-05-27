Забудьте про них: прикраси, які роблять ваш образ дешевим

Прикраси – невід'ємна частина будь-якого образу. З їх допомогою можна підкреслити індивідуальність і свій стиль. Однак вони можуть і з легкістю зіпсувати ваш образ.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, які прикраси роблять ваш образ дешевим.

Дитячі сережки

Занадто яскраві кольори, різні квіточки й метелики на прикрасах – добре лише для дітей. В інших випадках слід підбирати більш "дорослі" й стримані прикраси.

pinterest.cl

Стрази

Стрази на прикрасах виглядають недоречно й безглуздо. Крім того, чим більше страз – тим дешевше виглядає ваш образ. Це той випадок, коли зайвий блиск лише заважає.

justjewelry.ru

"Ювелірні" шпильки для волосся

Незважаючи на те, що гребені для волосся зараз на піку популярності, про деякі прикрасах для волосся все-таки згадувати не потрібно. Шпильки зі стразами й штучними перлами "вб'ють" ваш образ.

zhurnal-lady.com

Не забувайте про мінімалізм

Підбираючи прикраси під вбрання, не забувайте про головне правило: мінімалізм завжди в моді. Не потрібно переборщувати з коштовностями. Добре, якщо сережки, підвіска й кільце поєднуватимуться.

tvoya-bijuteria.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, названий наймодніший тренд у моді на босоніжки 2020.