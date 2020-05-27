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27 травня • оновлено в 16:13
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Забудьте про них: прикраси, які роблять ваш образ дешевим

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Прикраси – невід'ємна частина будь-якого образу. З їх допомогою можна підкреслити індивідуальність і свій стиль. Однак вони можуть і з легкістю зіпсувати ваш образ.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, які прикраси роблять ваш образ дешевим.

Забудьте про них: прикраси, які роблять ваш образ дешевим

Дитячі сережки

Занадто яскраві кольори, різні квіточки й метелики на прикрасах – добре лише для дітей. В інших випадках слід підбирати більш "дорослі" й стримані прикраси.

Забудьте про них: прикраси, які роблять ваш образ дешевим

pinterest.cl

Стрази

Стрази на прикрасах виглядають недоречно й безглуздо. Крім того, чим більше страз – тим дешевше виглядає ваш образ. Це той випадок, коли зайвий блиск лише заважає.

Забудьте про них: прикраси, які роблять ваш образ дешевим

justjewelry.ru

"Ювелірні" шпильки для волосся

Незважаючи на те, що гребені для волосся зараз на піку популярності, про деякі прикрасах для волосся все-таки згадувати не потрібно. Шпильки зі стразами й штучними перлами "вб'ють" ваш образ.

Забудьте про них: прикраси, які роблять ваш образ дешевим

zhurnal-lady.com

Не забувайте про мінімалізм

Підбираючи прикраси під вбрання, не забувайте про головне правило: мінімалізм завжди в моді. Не потрібно переборщувати з коштовностями. Добре, якщо сережки, підвіска й кільце поєднуватимуться.

Забудьте про них: прикраси, які роблять ваш образ дешевим

tvoya-bijuteria.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, названий наймодніший тренд у моді на босоніжки 2020.

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Автор
Анна Міхно
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