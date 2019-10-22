"За таке рубали голови": образ Зеленської в Японії викликав суперечки в мережі

Образ першої леді України Олени Зеленської під час прийому в імператора Японії Нарухіто викликав суперечки.

Урочиста церемонія пройшла 22 жовтня на території імператорського палацу в Токіо, а в соціальних мережах продовжують обговорювати вбрання дружини президента.

Зокрема, багато хто розкритикував вибір кольору. Користувачі заявили, що до імператора ніхто не має права приходити в жовтому вбранні, що зробила перша леді.

Олена і Володимир Зеленський в Японії instagram / olenazelenska_official

"Представники іноземних делегацій ніколи не одягають речі жовтого кольору на офіційний прийом в Японії. Тому що це або неповага до імператора, або демонстрація зв'язків із сім'єю імператора", – таку думку поширили в мережі.

Олена Зеленська в Японії instagram / olenazelenska_official

"На прийомах у імператора Японії в жовтий мають право одягатися лише члени імператорської родини, це колір кронпринца. Якщо хтось з'являється перед очима імператора в жасминовому, це смертельна образа його величі. За це раніше рубали голови на місці", – написали користувачі.

Олена Зеленська в жовтій сукні в Японії

"Вони що, родичі імператора? Чому в жовтому", "На ній не сукня, а мішок з погано нашитими латками", "Дизайнер і стиліст першої Леді, явно диверсант. Ну йклмн", "Якесь жлобство", – розкритикували в мережі.

У свою чергу, деякі заступилися за колір сукні Зеленської. Зокрема, у Вікіпедії є стаття про заборонені відтінки при дворі імператора. Не можна використовувати сумаховий колір – так як це відтінок тільки для верхнього одягу імператора Японії. До 19 століття були заборонені й інші кольори, але цю традицію скасували. Тому, крім сумахового, зараз не можна використовувати при дворі жовто-рудий та гарденійовий.

"Гарденійовій колір не є кольором сукні зе-леді. Якщо дивитися на палітру, її колір буде близьким до кольору "Tahuna Sands" (# EFEDC6). Під іншим освітленням – канарковий", – заступилися за Зеленську.

"Хотів теж розкритикувати вбрання першої леді України на урочистостях в Японії – але погляд впав на власні стоптані кросівки та щойно посаджену на джинси кавову пляму... Коротше, передумав бути експертом з високої моди", – додали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський теж вибрав несподіваний образ на зустріч до імператора. На заході президенту довелося дотримуватися дрес-коду white tie, який передбачає фрак і брюки з шовковими або атласними лампасами, накрохмалену білу сорочку і такого ж кольору жилет, обов'язково застебнутий на всі три ґудзики, білу краватку-метелик і білу нагрудну хустку, лаковані чорні туфлі та чорні шкарпетки.

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