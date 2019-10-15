З "няшки" на "зайчутку": Собчак рознесла вбрання Поклонської в Держдумі

"Експрокурорка" анексованого Криму Наталія Поклонська потрапила під їдку критику Ксенії Собчак.

У своєму блозі "Кривава бариня" скандальна журналістка розгромила стиль нелегітимного депутата Держдуми і ще декількох представників російської влади.

Собчак рознесла наряд Поклонської

"Місяць тому Наталя Поклонська перейшла працювати під керівництвом відомого Леоніда Слуцького і тепер, мабуть, змушена носити довгі спідниці, щоб новий шеф не перейменував "Няшку" на "зайчутку" і не хапав її за причинне місце", – підписала Собчак.

На фото Поклонська – в спідниці-олівець мишачого кольору, піджаку в тон, скромній сорочці та чорних колготках. Образ "вчительки" доповнюють папки в руках, пучок та відсутність макіяжу.

Наталя Поклонська – скромне вбрання Фото: "Кривава бариня"

Собчак також "пройшлася" щодо стилю голови Комітету з питань сім'ї, жінок і дітей Тамари Плетньової, яка "змінює образ Кармен Мценського повіту на зухвалий лук викрадачки з нетленки Ірини Аллегрової, не розлучаючись при цьому з червоною трояндою".

Тамара Плетньова в зухвалому образі Фото: "Кривава бариня"

Тамара Плетньова в образі Кармен Фото: "Кривава бариня"

Скандальна заступниця голови Держдуми Ірина Ярова теж не залишилася без уваги журналістки. Зокрема, Собчак розповіла, що піджак-килим вирішиться натягнути на себе не кожна жінка, особливо на такій посаді. "Але ж явно не дешевий", – додала Ксенія.

Ірина Ярова в піджаку-килимі Фото: "Кривава бариня"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму раніше вийшла лінійка косметики "Няш-мяш", обличчям якої стала Поклонська. А в березні "експрокурорка" вирішила випустити "російське шампанське" під брендом "Няш-мяш".

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