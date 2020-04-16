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16 квітня • оновлено в 16:37
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З красуні в сіру мишу: названо топ-5 речей, які не слід носити жінкам

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Напевно у кожної дівчини є улюблені речі, які вони носять роками або регулярно купують схожі фасони. Можливо, вони грають проти них і роблять образ непримітним.

З якими речами в гардеробі, які перетворюють красунь в сірих мишок, краще розпрощатися – розповів "Рамблер".

З красуні в сіру мишу: названо топ-5 речей, які не слід носити жінкам

Фото: leptitox.com

Білий верх, чорний низ

У багатьох дівчат переважає чорно-біла палітра в гардеробі. Це робить їхні образи нудними та одноманітними. Тому їм варто експериментувати з кольорами: додати в гардероб яскраві та кавові відтінки.

З красуні в сіру мишу: названо топ-5 речей, які не слід носити жінкам

Фото: prom.ua

Одна і та ж сумка

Навіть якщо ви спустили ціле багатство на дорогу повсякденну сумку – вона не підійде для походу на вечірку або на тренування. Тому стилісти рекомендують мати у своєму гардеробі хоча б 2-3 різних моделі.

З красуні в сіру мишу: названо топ-5 речей, які не слід носити жінкам

Фото: golos.ua

Відсутність прикрас в діловому стилі

Навіть строгий офісний дрес-код дозволяє кілька ювелірних прикрас. Сережки-пусети, наручний годинник на сталевому ремінці миттєво перетворять ваш діловий образ.

З красуні в сіру мишу: названо топ-5 речей, які не слід носити жінкам

Фото: mazini.com.ua

Сині джинси

Джинси з синього деніму вже давно вийшли з моди. Тому стилісти пропонують купувати їх в інших кольорах: наприклад, білому та сірому. А також експериментувати з різними фасонами даної моделі.

З красуні в сіру мишу: названо топ-5 речей, які не слід носити жінкам

Фото: aliexpress.ru

Ремінець в тон взуття

Готовий комплект: туфлі, сумочка та ремінець – виглядає відчайдушно провінційно і старомодно. Тому варто від цього відмовитися.

З красуні в сіру мишу: названо топ-5 речей, які не слід носити жінкам

Фото: wheretoget.it

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Мода
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