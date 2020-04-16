З красуні в сіру мишу: названо топ-5 речей, які не слід носити жінкам

Напевно у кожної дівчини є улюблені речі, які вони носять роками або регулярно купують схожі фасони. Можливо, вони грають проти них і роблять образ непримітним.
З якими речами в гардеробі, які перетворюють красунь в сірих мишок, краще розпрощатися – розповів "Рамблер".
Фото: leptitox.com
Білий верх, чорний низ
У багатьох дівчат переважає чорно-біла палітра в гардеробі. Це робить їхні образи нудними та одноманітними. Тому їм варто експериментувати з кольорами: додати в гардероб яскраві та кавові відтінки.
Фото: prom.ua
Одна і та ж сумка
Навіть якщо ви спустили ціле багатство на дорогу повсякденну сумку – вона не підійде для походу на вечірку або на тренування. Тому стилісти рекомендують мати у своєму гардеробі хоча б 2-3 різних моделі.
Фото: golos.ua
Відсутність прикрас в діловому стилі
Навіть строгий офісний дрес-код дозволяє кілька ювелірних прикрас. Сережки-пусети, наручний годинник на сталевому ремінці миттєво перетворять ваш діловий образ.
Фото: mazini.com.ua
Сині джинси
Джинси з синього деніму вже давно вийшли з моди. Тому стилісти пропонують купувати їх в інших кольорах: наприклад, білому та сірому. А також експериментувати з різними фасонами даної моделі.
Фото: aliexpress.ru
Ремінець в тон взуття
Готовий комплект: туфлі, сумочка та ремінець – виглядає відчайдушно провінційно і старомодно. Тому варто від цього відмовитися.
Фото: wheretoget.it
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