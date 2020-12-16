З чим поєднувати головні кольори 2021: топ модних луків на всі випадки життя

Інститут кольору Pantone назвав відразу два нових головних кольори 2021 року, які символізують стійкість, надію і щастя.

Pantone визначав відразу два кольори лише одного разу – 2016 року. Тоді в тренді були пастельні відтінки блакитного Serenity і рожевого Rose Quartz. Для 2021-го фахівці вибрали головними сонячно-жовтий Illuminating і сірий Ultimate Gray. Як вважають в інституті, саме ці кольори нам потрібні після важкого 2020 року. OBOZREVATEL дізнався, як носити сірий із сонячно жовтим і водночас мати вигляд на всі 100.

Популярна в мережі Instagram стилістка з Києва Ксенія Господинова показала приклади найстильніших луків наступного року, серед яких однотонні костюми у кольорі Illuminating і сукня в Ultimate Gray.

Приклади луків із модними кольорами 2021 року. Instagram Ксенії Господинової

"Pantone охарактеризував поєднання сірого і жовтого як "надихаюче і таке, що дає надію". Ну що, мені особисто ці два кольори дуже імпонують, як разом, так і окремо", – написала Господинова на своїй сторінці.

Стильна сукня в кольорі Ultimate Gray. Instagram Ксенії Господиново

Також стилістка зазначила, що відтінки бежевого і кавового переходять з нами в 2021 і навіть можуть потіснити базовий чорний своєю універсальністю.

Костюм у сонячних відтінках – модне поєднання 2021 року. Instagram Ксенії Господинової

Відзначимо, що відомі бренди вже представили свої новинки в трендових кольорах, які ідеально доповнять зимовий гардероб.

Так, для ідеального повсякденного способу підійде светр у жовто-сірій гамі. Його можна носити з улюбленими джинсами і черевиками на масивній підошві.

Повсякденний образ зі светром і джинсами для 2021 року.

Якщо жовтий занадто яскравий і незвичний для вас, то можна скласти різноманітні луки із сірим кольором Ultimate Grey. Підберіть офісні брюки такого відтінку, які ідеально підійдуть до сорочки білого або рожевого кольору.

Образ для офісу 2021 року.

Також на холодний сезон можна підібрати теплу сукню і носити з високими чобітьми, які як раз на піку популярності в зимовому сезоні 2020/2021.

Ultimate Grey ідеально підійде для новорічного образу, адже 2021 – рік білого металевого Бика. Напівпрозора сукня ефектно підкреслить фігуру. А якщо ви більше любите практичність, то ошатною зробить вас поєднання жовтого низу і сірого гольфу з жакетом і яскравим шарфиком.

Святковий образ у модних кольорах 2021 року.

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