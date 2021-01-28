З чим носити ультракороткий светр взимку 2021: топ-3 трендових варіанти

Юля Ухіна Мода 14:59, 28.01.2021

У цьому сезоні крім в'язаних топів-бра і комфортних кардиганів з "бабусиного" гардероба – в тренді ультракороткі светри.

Так, новий вид светра виконаний в довжині міні, що ледь дістає до грудей, і доповнений довгими рукавами. Деякі моделі представлені з високим коміром, а інші – з класичним круглим або овальним вирізом горловини. У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість, з чим носити головний тренд зими 2021.

Перевага міні-светру в тому, що його можна одягати замість шарфа поверх блуз, сорочок і водолазок, адже він чудово закриває відкриті ділянки тіла. Доповнювати образ можна джинсами або спідницями.

Ультракороткий светр
vogue.ua
Ультракороткий светр
Instagram Lena Perminova
Ультракороткий светр
vogue.ua

Короткий светр легко комбінувати й з іншими елементами гардероба. Так, наприклад, міксувати його з ляльковою сукнею-бюстьє та грубими черевиками.

Ультракороткий светр
vogue.ua
Ультракороткий светр
vogue.ua

Також цю модель можна легко вписувати в образи зі спортивними костюмами на основі бра і штанів, обігруючи їх акцентними прикрасами.

Ультракороткий светр
Instagram Alicia Roddy
Ультракороткий светр
passion.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів, з чим носити об'ємний светр з горловиною цієї зими. До речі, у 2021 році в моді будуть моделі в стилі оверсайз.

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