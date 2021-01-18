З чим носити тренд із 2000-х джинси з низькою посадкою: топ-3 варіантів

У 2021 році свою популярність продовжує набирати тренд на джинси з низькою посадкою. Так, така річ повинна бути в гардеробі у кожної модниці.

Джерелом натхнення на цю моду стали такі знаменитості як Дженніфер Лопес, Брітні Спірс і Хіларі Дафф. Детальніше про те, з чим поєднувати джинси з низькою посадкою, пише Vogue.

Джинси та браллет

Широкі джинси із заниженою талією можна поєднувати з браллетом, прикрашеним морськими візерунками. Також можна накинути на плечі жакет і додати багатоярусну прикрасу на шию.

Джинси та браллет Vogue

Джинси і чоловіча сорочка

Цієї весни одним із наймодніших вуличних образів стане поєднання джинсів з низькою посадкою і маскулінною сорочкою, яка може бути застебнута тільки частково.

Джинси і чоловіча сорочка Vogue

Образ із 2000-х

Цього року всі головні модниці будуть ностальгувати за 2000-ми, приміряючи схожі образи. Так, поєднання джинсів із заниженою талією, пояса з паєтками, топа з видимим логотипом, сумки-багета і окулярів з кольоровими лінзами – справжній вибух з минулого.

Образ із 2000-х Vogue

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