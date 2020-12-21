З чим носити светр з високим горлом взимку 2021: топ-5 трендових варіантів

Затишний вовняний светр під горло – ідеальна річ у холодну пору року. Без нього не обходиться жоден базовий гардероб.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість, з чим носити об'ємний светр з високим горлом цієї зими. До речі, у 2021 році в моді будуть моделі в стилі оверсайз.

Джинси, які ніколи не виходять з моди, будуть доречними й у разі з об'ємним светром під горло. Скіні, бойфренди або кльош – вибір тільки за вами. Врівноважити образ можна за допомогою ультрапопулярних зараз черевиків-челсі.

Якщо ви хочете залишатися вірною стилю oversize і не вибиватися із трендів, то під свій светр одягайте чоловічу білу сорочку. Рукава светра можна недбало закачати, щоб було видно манжети й, звичайно, годинник. Поєднуйте його з вузькими джинсами та черевиками на підборах.

Безпрограшне, а головне дійсно тепле комбо справедливо дістається светру й пальту. Доповнити модний look можна джинсами, або ж спідницею. Потрібного настрою образу також додадуть високі шкіряні чоботи на підборах.

Шкіра – повелителька трендів цього сезону. Саме вона допоможе обіграти об'ємний в'язаний светр під горло якнайкраще. Це може бути спідниця, джинси або ж сарафан – вибір за вами. Доповнити свій образ ви можете грубими черевиками на товстій підошві та рюкзаком.

Довгі светри під горло поєднуються зі спідницями довжини міді та максі. Також передню частину светра можна заправити, підкресливши талію. Як взуття можна вибрати високі шкіряні ботфорти, козаки, челсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за допомогою одягу можна приховати недоліки, вигідно підкреслити достоїнства й при бажанні повністю змінити пропорції фігури, зробивши себе стрункішою або вищою. Але є такі предмети гардероба, які здатні спотворити навіть модельні параметри.