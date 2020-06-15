З чим носити босоніжки на танкетці: п'ять ідей на кожен день

Влітку 2020 року танкетка знову повертається в моду. Причому цілком заслужено: це стильне взуття, яке відмінно поєднується з різними образами.

OBOZREVATEL пропонує п'ять ідей носити танкетку кожного дня: з шортами, брюками, сукнями та іншим одягом.

Танкетка та шорти

Туфлі та босоніжки на танкетці можна носити з різними шортами. Наприклад, з джинсовими в поєднанні з футболкою і великими аксесуарами.

Босоніжки на танкетці та шорти Pinterest

Босоніжки на танкетці й літні сукні

Таке взуття відмінно підходить до літніх суконь і сарафанів різної довжини. Однак босоніжки мають бути нейтрального кольору.

Взуття на танкетці і сукня Pinterest

Танкетка й джинси

Босоніжки на танкетці прекрасно виглядають в поєднанні з джинсами. Цей образ, який вже встиг стати класикою, можна доповнити світлою блузою, елегантною сумочкою і золотими прикрасами.

Джинси і босоніжки на танкетці Pinterest

Діловий стиль + танкетка

Взуття на танкетці відмінно впишеться навіть у діловій образ. Однак, за правилами ділового дрес-коду, носок туфель обов'язково має бути закритим.

Ділові туфлі на танкетці Pinterest

Танкетка і скинни

Танкетка та білі скінні будуть ще одним безпрограшним варіантом. Такий образ можна доповнити коротким топом або легкою сорочкою.

Танкетка та джинси скінні Pinterest

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які босоніжки в моді влітку 2020 року.