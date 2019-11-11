Яскраві пальта й кашемірові светри: названі головні тренди зими 2019-2020

Всупереч усталеній думці, зимовий одяг може бути не тільки теплим і зручним, а ще й яскравим і модним.

OBOZREVATEL підготував добірку найкращих трендових речей на зиму 2019-2020.

Яскраві пальта

Одними з найбільш популярних варіантів верхнього одягу на зиму 2019-2020 будуть пальта. Модні експерти радять цього року залишити свої елегантні й стримані варіанти вдома і вибрати щось яскраве і більш помітне. Крім того, пальто варто купувати з аплікаціями, тваринним принтом, хутром або ж з бахромою.

Фото: ratatum.com

Фото: damyclub.ru

Фото: newwoman.ru

Кашемірові светри

Кашеміровий светр — річ, яка ніколи не вийде з моди. Він не тільки зігріє взимку, але й стане базовим елементом вашого гардеробу, з яким ви завжди матимете стильний і бездоганний вигляд.

Фото: shafa.ua

Фото: victorialunina.com

Фото: elcashmere.com

Шкіряні штани

Штани зі шкіри — головна покупка зими. У центрі уваги – широкі та вузькі пари, зі стрілками й із завищеною талією, галіфе й банани всіляких колірних рішень: від відтінків бордо до класичної чорно-білої палітри.

Фото: edinstvennaya.ua

Фото: vogue.ua

Фото: pulse-fashion.ru

Кольорові колготки

Кольорові колготки — один із яскравих трендів сезону зима 2019-2020. Вони зроблять ваш образ незабутнім.

Фото: hochu.ua

Фото: bracatus.com

Фото: vogue.ru

Сукні з пуховиками (або пальтами)

Модні експерти радять не відмовлятися від суконь взимку. Якщо вони не зовсім по сезону — то ситуацію врятують щільні кольорові колготи та тепле пальто або пуховик.

Фото: 123ru.net

Фото: faceliya.ru

Фото: ohfashion.ru

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку з найбільш красивого, стильного й теплого верхнього одягу на зиму 2019-2020.

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