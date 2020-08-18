Яку весільну сукню обрати в 2020 році: названо головні тренди

Ольга Веркалець Мода 18:10, 18.08.2020

Українська дизайнерка Анастасія Іванова порадила нареченим вибирати в 2020 році довгі сукні простого крою, адже головним трендом весільної моди є лаконічність.

Про це експертка моди розповіла в проєкті "Ранок з Україною". За її словами, відсутність яскравого декору на весіллі ще краще підкреслить вишуканість і красу молодят.

"Я раджу вибирати сукні з відкритими плечима, які вигідно підкреслять молодість і витонченість. Також в моді напівпрозорі тканини. Сміливо використовуйте в образах вставки з шифону, вони додадуть пікантності і загадковості", – зауважила Іванова.

Сукні з відкритими плечима є трендом 2020
silviamo.com

Також дизайнерка назвала ще один головний тренд весільної моди 2020 – пір'я. А від традиційних весільних суконь з корсетом і пишною спідницею краще відмовитися. Якщо наречена хоче оригінальний образ, то дизайнерка радить замінити плаття брючним костюмом або комбінезоном. Їх можна носити і після весілля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти моди назвали головні тренди осені 2020 року, проаналізувавши фотографії зірок та нові колекції популярних модних домів.

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