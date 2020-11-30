Яку спідницю обрати взимку 2020-2021: поради від Андре Тана

Український дизайнер Андре Тан розповів, які спідниці варто носити взимку 2020-2021, щоб виглядати стильно. Так, він порадив, який крій, принт і матеріал обрати.

Фешн-порадами експерт поділився на своїй сторінці в Instagram. Він також поділився історією пошиття своєї першої спідниці.

"Як дизайнер, свою першу спідницю я пошив у 10 років на курсі крою та шиття. Як зараз пам'ятаю – це була спідниця "Тетянка" на кокетці для моєї сестри. Взагалі, я за жіночність, стиль і красу. А спідниця – це якраз три в одному! Ну і звичайно ж, це магніт для чоловічих поглядів", – заявив Андре Тан.

На яку спідницю варто звернути увагу взимку

За словами модельєра, коротка шкіряна спідниця зіграє з вами злий жарт. А ось довжина міді універсальна і практична. Андре Тан з гумором запевнив, що без неї жінкам не можна виходити з дому.

Використовувати цей елемент гардеробу можна не тільки влітку. Шовк чудово виглядає з вовняним светром шляхом гри фактур. Ось тільки довжина і крій шовкової спідниці, як зазначив Андре Тан, не повинні нагадувати нічну сорочку.

Дизайнер стверджує, що спідниця в клітинку – це просто фаворит цієї зими! Попри те, що варіантів клітини є безліч, слід обирати той, який допоможе продемонструвати вашу індивідуальність.

Андре Тан зазначає, що трикотажна спідниця є універсальною. Її легко вписати в базовий гардероб і поєднувати як з офісними сорочками, так і з гольфами з високим коміром.

"Тільки відмовтеся від занадто тонкого трикотажу – він буде створювати некрасиві складки", – порадив дизайнер.

Складки в цій спідниці компенсують відсутність талії. У комплектах total look вона додасть контрасту фактур.

"Скажіть "ні" негарним блискучим тканинам!" – підсумував дизайнер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан порадив не обирати жінкам після 40 років світлі відтінки білого та гірчичного кольорів, а також розповів, з чим не варто поєднувати рожевий.