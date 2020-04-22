Яку білизну носити на карантині: названі найпопулярніші бюстгальтери

Спортивні бралети та мереживні бюстгальтери стали найпопулярнішою білизною у жінок під час пандемії коронавірусу.
Так, клієнти онлайн-магазинів останнім часом цікавилися м'якими топами на зразок популярної моделі бренду Calvin Klein: глобальні продажі в цій категорії товарів підскочили на 70 відсотків. Про це свідчать результати досліджень аналітичних платформ, що спеціалізуються на індустрії моди, пише The Sun.
Фото: rambler.ru
Фото: bonprix.ua
Зазначається, що популярними під час режиму самоізоляції стали й мереживні бюстгальтери з відвертим дизайном. Представники британської марки BlueBella заявили про 84-відсоткове зростання попиту на зазначені моделі, а виробник білизни Pour Moi зафіксував приріст в 30 відсотків.
Фото: bonjourglamour.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в соцмережі Instagram став популярний незвичайний тренд: користувачі робили з подушок красиві вбрання і публікували відповідні фото з хештегом #pillowchallenge.
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