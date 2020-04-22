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22 квітня • оновлено в 05:25
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Яку білизну носити на карантині: названі найпопулярніші бюстгальтери

1.2т
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Спортивні бралети та мереживні бюстгальтери стали найпопулярнішою білизною у жінок під час пандемії коронавірусу.

Так, клієнти онлайн-магазинів останнім часом цікавилися м'якими топами на зразок популярної моделі бренду Calvin Klein: глобальні продажі в цій категорії товарів підскочили на 70 відсотків. Про це свідчать результати досліджень аналітичних платформ, що спеціалізуються на індустрії моди, пише The Sun.

Яку білизну носити на карантині: названі найпопулярніші бюстгальтери

Фото: rambler.ru

Яку білизну носити на карантині: названі найпопулярніші бюстгальтери

Фото: bonprix.ua

Зазначається, що популярними під час режиму самоізоляції стали й мереживні бюстгальтери з відвертим дизайном. Представники британської марки BlueBella заявили про 84-відсоткове зростання попиту на зазначені моделі, а виробник білизни Pour Moi зафіксував приріст в 30 відсотків.

Яку білизну носити на карантині: названі найпопулярніші бюстгальтери

Фото: bonjourglamour.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в соцмережі Instagram став популярний незвичайний тренд: користувачі робили з подушок красиві вбрання і публікували відповідні фото з хештегом #pillowchallenge.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
карантин Мода
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