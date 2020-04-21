Який топ носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Марія Дідик Мода 22:37, 21.04.2020 Оновлено: 23:02, 21.04.2020

Наймоднішим топом літа 2020 року буде варіант із пишним рукавом, квадратним вирізом, милим ретро-принтом і збірками.

Його можна поєднувати з джинсами або з елегантними міді-спідницями, а також доповнювати босоніжками на тонких ремінцях, пише Cosmopolitan.

Такий топ дозволить виглядати жіночно і стильно. Крім того, його можна знайти в популярних мас-маркет магазинах.

Cosmopolitan
Cosmopolitan
Cosmopolitan
Cosmopolitan
Cosmopolitan
Cosmopolitan
Cosmopolitan
Cosmopolitan

Раніше супермодель і ведуча реаліті "Топ-модель по-українськи" на Новому каналі Алла Костромічова ексклюзивно з OBOZREVATEL поділилася корисними порадами, які допоможуть кожній дівчині одягатися стильно.

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Lady Мода

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