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21 квітня • оновлено в 23:20
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Який топ носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

1.3т
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Наймоднішим топом літа 2020 року буде варіант із пишним рукавом, квадратним вирізом, милим ретро-принтом і збірками.

Його можна поєднувати з джинсами або з елегантними міді-спідницями, а також доповнювати босоніжками на тонких ремінцях, пише Cosmopolitan.

Який топ носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Такий топ дозволить виглядати жіночно і стильно. Крім того, його можна знайти в популярних мас-маркет магазинах.

Який топ носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Cosmopolitan

Який топ носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Cosmopolitan

Який топ носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Cosmopolitan

Який топ носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Cosmopolitan

Який топ носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Cosmopolitan

Який топ носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Cosmopolitan

Який топ носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Cosmopolitan

Який топ носити влітку 2020: названо наймодніший тренд

Cosmopolitan

Раніше супермодель і ведуча реаліті "Топ-модель по-українськи" на Новому каналі Алла Костромічова ексклюзивно з OBOZREVATEL поділилася корисними порадами, які допоможуть кожній дівчині одягатися стильно.

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Автор
Марія Дідик
Теги
Стиль Мода
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