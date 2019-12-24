Фольга, нюд та кольорові блоки: який педикюр в моді у 2020 році

Гарний педикюр — це не менш важлива складова ефектного образу дівчини, ніж манікюр. Він допоможе зробити його по-справжньому завершеним та бездоганним.

OBOZREVATEL пропонує добірку прикладів трендового педикюру на 2020 рік.

Нюдовий

Якщо говорити про найпопулярніший варіант, то на перше місце у 2020 році можна сміливо поставити нюдовий педикюр. Він підходить під будь-який одяг, взуття та настрій. Ніжки з ним будуть виглядати доглянуто й акуратно.

Фото: beauty.ua

Фото: modnail.ru

Фото: hochu.ua

З фольгою

Також актуальним буде дизайн педикюру з фольгою. Такий варіант відмінно підійде для вечірки або будь-якого іншого святкового вечора. Віддавайте перевагу різнобарвній райдужній фользі, яка буде дуже популярною наступного літа.

Фото: kleo

Фото: novuyden.com

Фото: modnail.ru

Жовтий

Жовтий — ще один тренд літа 2020 року. Ви можете розбавити однотонне покриття красивими тропічними, фруктовими або морськими мотивами. Також цікавим варіантом стане жовтий французький педикюр.

Фото: modnail.ru

Фото: fashion-journal.ru

Фото: nailspiration.net

З хижим дизайном

Особливою популярністю у 2020 році буде користуватися дизайн педикюру з хижим малюнком на нігтиках. Серед новомодних з`явиться зміїний візерунок, принт "зебра". Також не втратить актуальності й леопардове забарвлення.

Фото: nailsworld.ru

Фото: nailsworld.ru

Фото: ledysoveti.ru

Матовий

Матовий педикюр в цьому році завоював серця багатьох модниць і в наступному він не втратить своєї актуальності. Зазначимо, що можна зробити матовим тільки один ніготь, а інші виділити глянцем або навпаки.

Фото: ivynbee.com

Фото: nailsworld.ru

Фото: pix-feed.com

Кольорові блоки

Безумовно, найяскравішою ідеєю педикюру у 2020 році можна назвати дизайн з кольоровими блоками. Зазначимо, що при бажанні в такий педикюр можна додати трохи блиску за допомогою глітера. Він буде виглядати дуже яскраво і барвисто, а також додасть образу грайливості.

Фото: kleo

Фото: hair-moda.com

Фото: women-tusovka.ru

Чорний

Цей колір завжди буде популярний, особливо в холодну пору року. Він виглядає на нігтях дуже лаконічно і стримано. Ви можете додати до нього трохи блискіток або кілька страз на великий палець.

Фото: kleo

Фото: womans.ws

Фото: womans.ws

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти в індустрії nail-арту визначили наймодніший манікюр 2020 року. Так, за їхніми даними, надпопулярністю буде користуватися нігтьовий дизайн в молочних відтінках.

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