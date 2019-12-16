Який одяг молодить: 6 підказок для жінок за 40

У певному віці кожна жінка хоче виглядати молодшою і прагне досягти цього різними способами.
Один з них – правильно підібраний одяг. Як не помилитися у виборі образу, щоб не виглядати старшою, які речі здатні візуально омолодити, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Не перевантажуйте образ
wildberries.ru
Не варто перевантажувати образ, який ви обрали для офісу. Так, під брючний костюм замість сорочки або блузи з рюшами краще вдягти футболку, а статусності допоможуть досягти аксесуари. Корисна порада: замість звичної вам блузки придбайте щільну чоловічу сорочку.
Полюбіть світлі тони
vplate.ru
Світлі тони в одязі допоможуть виглядати молодшою і виразнішою. Для цього надавайте перевагу світлим футболкам, кофтам, светрам і топам. При цьому не варто забувати про те, що в питанні кольорів все вирішується індивідуально: орієнтуйтеся на ті тони, які личать саме вам.
Паєтки та блискітки
style40plus.ru
Блискучі блискітки і паєтки не тільки зроблять вас нарядною, але і зможуть прибрати пару років. Такі речі, особливо в перламутровому тоні, ніби "підсвічують" і омолоджують обличчя. Тільки пам'ятайте при цьому, що все добре в міру.
Розпрощайтеся з рюшечками
fashion-likes.ru
Всілякі рюші і волани на блузах і спідницях, тканина в горошок, бантики у волоссі – зайва жіночність насправді сильно старить. Дамам у віці акцент краще змістити на структуру образу. Так, замість в'язаного кардигану краще вдягніть жакет оверсайз, а замість моделі скінні – більш об'ємні джинси.
Додайте спорту
Modnaya.org
Не бійтеся вдягнути спортивну кофту із спідницею або, наприклад, кросівки з сукнею – розслабленість і легкість в одязі допоможуть вам виглядати візуально на кілька років молодше. Крім того, це дуже зручно.
Насичені кольори
u-girl.ru
Поєднання різних кольорів освіжить вас і допоможе зробити образ бездоганним. Головне, уникайте контрастів за яскравістю. Поєднуйте соковиті кольори з соковитими, а менш насичені з менш насиченими.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про 7 немодних речей з 2000-х, яких слід позбутися в 2020 році: зараз в моді зовсім інші моделі і фасони.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.