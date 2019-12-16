Який одяг молодить: 6 підказок для жінок за 40

У певному віці кожна жінка хоче виглядати молодшою і прагне досягти цього різними способами.

Один з них – правильно підібраний одяг. Як не помилитися у виборі образу, щоб не виглядати старшою, які речі здатні візуально омолодити, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Не перевантажуйте образ

wildberries.ru

Не варто перевантажувати образ, який ви обрали для офісу. Так, під брючний костюм замість сорочки або блузи з рюшами краще вдягти футболку, а статусності допоможуть досягти аксесуари. Корисна порада: замість звичної вам блузки придбайте щільну чоловічу сорочку.

Полюбіть світлі тони

vplate.ru

Світлі тони в одязі допоможуть виглядати молодшою і виразнішою. Для цього надавайте перевагу світлим футболкам, кофтам, светрам і топам. При цьому не варто забувати про те, що в питанні кольорів все вирішується індивідуально: орієнтуйтеся на ті тони, які личать саме вам.

Паєтки та блискітки

style40plus.ru

Блискучі блискітки і паєтки не тільки зроблять вас нарядною, але і зможуть прибрати пару років. Такі речі, особливо в перламутровому тоні, ніби "підсвічують" і омолоджують обличчя. Тільки пам'ятайте при цьому, що все добре в міру.

Розпрощайтеся з рюшечками

fashion-likes.ru

Всілякі рюші і волани на блузах і спідницях, тканина в горошок, бантики у волоссі – зайва жіночність насправді сильно старить. Дамам у віці акцент краще змістити на структуру образу. Так, замість в'язаного кардигану краще вдягніть жакет оверсайз, а замість моделі скінні – більш об'ємні джинси.

Додайте спорту

Modnaya.org

Не бійтеся вдягнути спортивну кофту із спідницею або, наприклад, кросівки з сукнею – розслабленість і легкість в одязі допоможуть вам виглядати візуально на кілька років молодше. Крім того, це дуже зручно.

Насичені кольори

u-girl.ru

Поєднання різних кольорів освіжить вас і допоможе зробити образ бездоганним. Головне, уникайте контрастів за яскравістю. Поєднуйте соковиті кольори з соковитими, а менш насичені з менш насиченими.

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