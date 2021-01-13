Який манікюр зробити взимку 2021: названо трендові варіанти

Перед тим, як зробити новий манікюр, у дівчат постає питання: який обрати дизайн. Варіантів багато, а ось визначити найкращий – завжди складно.

Так, взимку 2021 у тренді залишаються багато популярних дизайнів для нігтів. OBOZREVATEL зробив добірку найкрасивіших із них і підкаже, який манікюр буде більш актуальним у цей час.

Незвичайний кольоровий френч виходить під час комбінування його з ефектом омбре, коли колірний перехід йде по краю нігтьової пластини або якщо лінія посмішки повторює один з відтінків градієнта на інших нігтях.

Найкраще зимовий манікюр виглядає з малюнками і принтами, дозволяючи надати контрастність і зробити образ оригінальним. Також актуальним є темний зимовий манікюр у кольорі бордо, винному, смарагдовому або синьому.

Такий варіант вимагає дуже рівної поверхні нігтика. Матовими можна створити зимові нігті з фольгою і лаком, або малюнки – графіка і розпис.

Холодні мармурові візерунки на світлому тлі дозволять стильно доповнити зимовий манікюр. Обирайте білий або ж тілесний мармуровий манікюр, прикрашаючи ним декілька нігтиків.

Повністю покриті пальчики камінчиками, малюнки-сніжинки, лунки зі стразами, а також стрази порадують кожну дівчину. Лаконічний зимовий манікюр стане гарніше, якщо ви доповните його стразами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість популярних зачісок залишається в тренді 2021 року. Тому, аби мати бездоганний вигляд, вам знадобиться трохи часу, щоб зробити красу на голові.