Який манікюр зробити взимку 2021: названо трендові варіанти

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Мода
1,9 т.
Який манікюр зробити взимку 2021: названо трендові варіанти

Перед тим, як зробити новий манікюр, у дівчат постає питання: який обрати дизайн. Варіантів багато, а ось визначити найкращий – завжди складно.

Так, взимку 2021 у тренді залишаються багато популярних дизайнів для нігтів. OBOZREVATEL зробив добірку найкрасивіших із них і підкаже, який манікюр буде більш актуальним у цей час.

Кольоровий френч

  • Незвичайний кольоровий френч виходить під час комбінування його з ефектом омбре, коли колірний перехід йде по краю нігтьової пластини або якщо лінія посмішки повторює один з відтінків градієнта на інших нігтях.

Кольоровий френч
Незвичайний кольоровий френч
Незвичайний кольоровий френч з омбре
Як виглядає кольоровий френч
Модні принти і кольори

  • Найкраще зимовий манікюр виглядає з малюнками і принтами, дозволяючи надати контрастність і зробити образ оригінальним. Також актуальним є темний зимовий манікюр у кольорі бордо, винному, смарагдовому або синьому.

Синій манікюр у тренді
Бордовий манікюр залишається в моді
Популярний манікюр взимку 2021
Стильний манікюр на зиму 2021
Матовий манікюр

  • Такий варіант вимагає дуже рівної поверхні нігтика. Матовими можна створити зимові нігті з фольгою і лаком, або малюнки – графіка і розпис.

Зимові нігті з фольгою
Матовий манікюр
Матовий манікюр взимку 2021
Як виглядає матовий манікюр 2021
Мармуровий дизайн

  • Холодні мармурові візерунки на світлому тлі дозволять стильно доповнити зимовий манікюр. Обирайте білий або ж тілесний мармуровий манікюр, прикрашаючи ним декілька нігтиків.

Мармуровий дизайн
Холодні мармурові візерунки на світлому фоні
Мармурові візерунки в зимовому манікюрі 2021
Як виглядає мармуровий манікюр
Блискітки і стрази

  • Повністю покриті пальчики камінчиками, малюнки-сніжинки, лунки зі стразами, а також стрази порадують кожну дівчину. Лаконічний зимовий манікюр стане гарніше, якщо ви доповните його стразами.

Манікюр зі стразами на зиму 2021
Який зробити манікюр зі стразами
Дизайни манікюру зі стразами і блискітками
Манікюр із блискітками і стразами 2021

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість популярних зачісок залишається в тренді 2021 року. Тому, аби мати бездоганний вигляд, вам знадобиться трохи часу, щоб зробити красу на голові.

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