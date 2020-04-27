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27 квітня • оновлено в 20:06
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Який манікюр робити влітку 2020: названо головний тренд

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Наймоднішим манікюром літа 2020 року буде "toffee nails" – нігті, пофарбовані по градієнту в кавово-вершковою гамі.

Тренд популяризував зоряний майстер Том Бачик, який працює з Дженніфер Лопес, Селеною Гомез і Кім Кардаш'ян. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядає наймодніший манікюр цього літа.

Який манікюр робити влітку 2020: названо головний тренд

With non-stop hand washing and constant use of hand sanitizers in our current situation hands and nails can become very dehydrated . Help to restore moisture and make nails more resilient with the daily use of a great cuticle oil . Xo -tom

Публікація від 𝙏𝙤𝙢 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙠 𝙉𝙖𝙞𝙡𝙨 (@tombachik)

Кольори варіюються – від молочного до темно-коричневого. Не виключено, що приховане натхнення майстрів манікюру – дальгона-кави.

Який манікюр робити влітку 2020: названо головний тренд
Який манікюр робити влітку 2020: названо головний тренд
Який манікюр робити влітку 2020: названо головний тренд
Який манікюр робити влітку 2020: названо головний тренд
Який манікюр робити влітку 2020: названо головний тренд

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти в індустрії nail-арту визначили наймодніший манікюр 2020 року – це нігтьової дизайн в молочних відтінках.

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Автор
Марія Дідик
Теги
Стиль Мода
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