Який манікюр робити влітку 2020: названо головний тренд

Наймоднішим манікюром літа 2020 року буде "toffee nails" – нігті, пофарбовані по градієнту в кавово-вершковою гамі.

Тренд популяризував зоряний майстер Том Бачик, який працює з Дженніфер Лопес, Селеною Гомез і Кім Кардаш'ян. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядає наймодніший манікюр цього літа.

Кольори варіюються – від молочного до темно-коричневого. Не виключено, що приховане натхнення майстрів манікюру – дальгона-кави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти в індустрії nail-арту визначили наймодніший манікюр 2020 року – це нігтьової дизайн в молочних відтінках.

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