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Який купальник вибрати влітку 2019: топ-5 кращих варіантів

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Модні тенденції 2019 роки не перестають дивувати своїм різноманіттям. Імениті дизайнери подбали, як про любителів мінімалізму, так і про тих, хто хоче виглядати яскраво і бути в центрі уваги. Пляжна мода не відстає від трендів в одязі, а з настанням літа питання про те, який купальник придбати стає надактуальним.

Головними трендами пляжного сезону стали мінімалізм і спортивний стиль, який слід підкреслити правильно обраними аксесуарами. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, які купальники будуть в моді в 2019 році.

Який купальник вибрати влітку 2019: топ-5 кращих варіантів

pexels.com

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Купальник в спортивному стилі

Спортивний купальник тепер призначається не тільки для тренувань в басейні. Такий варіант пляжного одягу підкорив, як дизайнерів з усього світу, так і модниць. Зазначимо, такі моделі підійдуть до будь-якого типу фігури. Крім того, вони роблять силует стрункішим.

FLAGPOLE Everly Rashguard

FLAGPOLE Everly Rashguard

6pm

Speedo Solid Pro

Speedo Solid Pro

6pm

Купальник з завищеною талією

Купальники з завищеною талією стали популярними ще кілька років тому. Особливою любов'ю серед модниць користуються вбрання в ретро-стилі. Така модель ідеально підкреслить форми, а також приховає недоліки фігури.

Який купальник вибрати влітку 2019: топ-5 кращих варіантів

kupikupalniki.com

Який купальник вибрати влітку 2019: топ-5 кращих варіантів

kupikupalniki.com

Купальник на одне плече

Такий купальник підійде тим, хто не дуже любить засмагати, оскільки в ньому не вийде рівномірна гарна засмага. Також цю модель слід вибирати струнким дівчатам, адже такий крій може підкреслити недоліки фігури і зробити її менш привабливою.

Derek Lam

Derek Lam

6pm

Jonathan Simkhai

Jonathan Simkhai

6pm

Мінімалізм

Мінімалізм - один з головних трендів 2019 року, тому обійти пляжну моду він не зміг. Дизайнери радять вибирати прості однотонні моделі і розбавляти образ аксесуарами або головними уборами.

Letarte Solid Lattice Back

Letarte Solid Lattice Back

6pm

Roxy Western Escape

Roxy Western Escape

6pm

Купальник зі шнурівкою

Купальники зі шнурівкою підійдуть сміливим дівчатам, які люблять бути в центрі уваги. Важливо, щоб таке пляжне вбрання було однотонним, без зайвих деталей і не дуже яскравим.

Bridget

Bridget

6pm

Seafolly Active DD Maillot

Seafolly Active DD Maillot

6pm

Як раніше писав OBOZREVATEL, невід'ємний елемент стилю кожної модниці – сонцезахисні окуляри. Цей аксесуар з кожним роком стає все більш оригінальним за формою, кольором, розміром і матеріалом. Велике значення в цьому сезоні буде мати масивна оправа.

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Теги
МодаСтиль
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