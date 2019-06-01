Який купальник вибрати влітку 2019: топ-5 кращих варіантів

Модні тенденції 2019 роки не перестають дивувати своїм різноманіттям. Імениті дизайнери подбали, як про любителів мінімалізму, так і про тих, хто хоче виглядати яскраво і бути в центрі уваги. Пляжна мода не відстає від трендів в одязі, а з настанням літа питання про те, який купальник придбати стає надактуальним.

Головними трендами пляжного сезону стали мінімалізм і спортивний стиль, який слід підкреслити правильно обраними аксесуарами. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, які купальники будуть в моді в 2019 році.

pexels.com

Купальник в спортивному стилі

Спортивний купальник тепер призначається не тільки для тренувань в басейні. Такий варіант пляжного одягу підкорив, як дизайнерів з усього світу, так і модниць. Зазначимо, такі моделі підійдуть до будь-якого типу фігури. Крім того, вони роблять силует стрункішим.

FLAGPOLE Everly Rashguard 6pm

Speedo Solid Pro 6pm

Купальник з завищеною талією

Купальники з завищеною талією стали популярними ще кілька років тому. Особливою любов'ю серед модниць користуються вбрання в ретро-стилі. Така модель ідеально підкреслить форми, а також приховає недоліки фігури.

kupikupalniki.com

kupikupalniki.com

Купальник на одне плече

Такий купальник підійде тим, хто не дуже любить засмагати, оскільки в ньому не вийде рівномірна гарна засмага. Також цю модель слід вибирати струнким дівчатам, адже такий крій може підкреслити недоліки фігури і зробити її менш привабливою.

Derek Lam 6pm

Jonathan Simkhai 6pm

Мінімалізм

Мінімалізм - один з головних трендів 2019 року, тому обійти пляжну моду він не зміг. Дизайнери радять вибирати прості однотонні моделі і розбавляти образ аксесуарами або головними уборами.

Letarte Solid Lattice Back 6pm

Roxy Western Escape 6pm

Купальник зі шнурівкою

Купальники зі шнурівкою підійдуть сміливим дівчатам, які люблять бути в центрі уваги. Важливо, щоб таке пляжне вбрання було однотонним, без зайвих деталей і не дуже яскравим.

Bridget 6pm

Seafolly Active DD Maillot 6pm

Як раніше писав OBOZREVATEL, невід'ємний елемент стилю кожної модниці – сонцезахисні окуляри. Цей аксесуар з кожним роком стає все більш оригінальним за формою, кольором, розміром і матеріалом. Велике значення в цьому сезоні буде мати масивна оправа.

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