Який купальник вибрати влітку 2019: топ-5 кращих варіантів

Модні тенденції 2019 роки не перестають дивувати своїм різноманіттям. Імениті дизайнери подбали, як про любителів мінімалізму, так і про тих, хто хоче виглядати яскраво і бути в центрі уваги. Пляжна мода не відстає від трендів в одязі, а з настанням літа питання про те, який купальник придбати стає надактуальним.
Головними трендами пляжного сезону стали мінімалізм і спортивний стиль, який слід підкреслити правильно обраними аксесуарами. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, які купальники будуть в моді в 2019 році.
pexels.com
Купальник в спортивному стилі
Спортивний купальник тепер призначається не тільки для тренувань в басейні. Такий варіант пляжного одягу підкорив, як дизайнерів з усього світу, так і модниць. Зазначимо, такі моделі підійдуть до будь-якого типу фігури. Крім того, вони роблять силует стрункішим.
FLAGPOLE Everly Rashguard
6pm
Speedo Solid Pro
6pm
Купальник з завищеною талією
Купальники з завищеною талією стали популярними ще кілька років тому. Особливою любов'ю серед модниць користуються вбрання в ретро-стилі. Така модель ідеально підкреслить форми, а також приховає недоліки фігури.
kupikupalniki.com
kupikupalniki.com
Купальник на одне плече
Такий купальник підійде тим, хто не дуже любить засмагати, оскільки в ньому не вийде рівномірна гарна засмага. Також цю модель слід вибирати струнким дівчатам, адже такий крій може підкреслити недоліки фігури і зробити її менш привабливою.
Derek Lam
6pm
Jonathan Simkhai
6pm
Мінімалізм
Мінімалізм - один з головних трендів 2019 року, тому обійти пляжну моду він не зміг. Дизайнери радять вибирати прості однотонні моделі і розбавляти образ аксесуарами або головними уборами.
Letarte Solid Lattice Back
6pm
Roxy Western Escape
6pm
Купальник зі шнурівкою
Купальники зі шнурівкою підійдуть сміливим дівчатам, які люблять бути в центрі уваги. Важливо, щоб таке пляжне вбрання було однотонним, без зайвих деталей і не дуже яскравим.
Bridget
6pm
Seafolly Active DD Maillot
6pm
Як раніше писав OBOZREVATEL, невід'ємний елемент стилю кожної модниці – сонцезахисні окуляри. Цей аксесуар з кожним роком стає все більш оригінальним за формою, кольором, розміром і матеріалом. Велике значення в цьому сезоні буде мати масивна оправа.
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