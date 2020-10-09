Які відтінки в одязі не варто обирати жінкам після 40: Андре Тан назвав топ-3

Український дизайнер Андре Тан порадив не обирати жінкам після 40 років світлі відтінки білого та гірчичного кольорів, а також розповів, з чим не варто поєднувати розовий.

Фешн-секретами він поділився на своїй сторінці в Instagram. За словами експерта, деякі відтінки одного кольору можуть мати різний ефект: одні зроблять жінку візуально молодшою, а інші – тільки додадуть зайвого віку (фото дивіться нижче).

Молочна білизна

Цей колір підкреслює всі можливі недоліки: пігментацію, ціаноз, зморшкуватість. Альтернативою може стати будь-який відтінок білого, який темніший за ваші зуби. Слонова кістка або перловий колір буде відмінно поєднуватися з яскравими кольорами.

Молочна білизна підкреслює всі можливі недоліки. Instagram Андре Тан

Гірчичні відтінки

Гірчичний є теплим відтінком, тому краще його поєднувати з коричневим, оливковим чи теракотовим кольорами. Андре Тан порадив використовувати наступну комбінацію – гірчичний + базові кольори (наприклад, чорний, білий або сірий).

Варто комбінувати гірчичний колір з базовими кольорами. Instagram Андре Тан

Рожевий колір

Варто звернути увагу на пудрові відтінки з ухилом в бік бежевого і кремового. Це допоможе вирівняти колір обличчя. Найкраще поєднувати цей колір з сірим або шоколадним, але не з чорним.

Андре Тан дав поради щодо кольорів одягу для жінок зрілого віку. Instagram Андре Тан

Андре Тан розповів, які кольори не варто носити жінкам у зрілому віці. Instagram Андре Тан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан назвав антитрендові речі для жінок, які не варто носити восени 2020 року. Серед них – обтислі худі, спідниці-плісе та чоботи-"місяцеходи".