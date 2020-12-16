Які светри носити взимку 2021: названо трендові моделі

Светр – одна з найзручніших речей в холодну пору року. У ньому ви почуватиметеся в теплі та комфорті. Але до того ж потрібно не забувати, що одяг повинен бути стильним і красивим.

У 2021 році в моді будуть светри в стилі оверсайз, а також із різними принтами й написами. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Оверсайз-светри

Так, об'ємні оверсайз-светри можна носити з кежуал-речами й діловими костюмами, а також офісними спідницями і штанами. Образ можна поєднувати зі взуттям на підборах або кросівками.

Подовжені оверсайз-светри носять як сукні – з колготами та ботильйонами або ботфортами. Також їх можна поєднувати зі спідницями-максі або "олівець".

Оверсайз-светри

Асиметричні светри

Такі моделі можна поєднувати з джинсовими, шкіряними спідницями або ж штанами. Крім того, асиметричні светри можна доповнити шкіряними поясами – це матиме дуже ефектний вигляд.

Асиметричні светри

Светри грубої в'язки

Незалежно від фасону такий светр може навіть тендітній дівчині надати зайві кілограми. Тому під час вибору цієї моделі звертайте увагу на колір і наявність вертикального візерунка.

Светри грубої в'язки можна поєднувати з вільною мініспідницею або спідницею-шортами. До образу ідеально підійдуть ботильйони на середньому каблуці або танкетці.

Светри грубої в'язки

Моделі зі шнурівкою

Такі светри шнурівка може прикрашати рукави та вирізи, основу вбрання та його бічні частини. Також вітається декор – як у тон вбрання, так і контрастних відтінків.

Моделі зі шнурівкою

Светри з написами і візерунками

Стильний образ вийде створити на базі однотонного светра гладкої в'язки з написами або короткими цитатами. Крім того, у модних тенденціях залишаються креативні візерунки. У таких светрах ви матимете бездоганний вигляд і не залишитеся без уваги людей навколо.

Светри з написами

Варто зазначити, що перед покупкою светра на зиму треба звертати увагу на колір. Так, у 2021 році в моді будуть нюдові відтінки, ніжні рожеві, м'ятні і світло-зелені, класичні чорно-білі, а також бузкові тони.

Головну річ, яку потрібно придбати взимку 2020/2021, – це в'язані та трикотажні сукні. Вони створять цілісний і стильний образ, а також допоможуть утеплитися в цю холодну пору року.

Також у зимовому гардеробі завжди повинен бути такий аксесуар, як головний убір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан розповів, які спідниці варто носити взимку 2020-2021, щоб бути стильною. Зокрема, він порадив, який крій, принт і матеріал обрати.