Які светри носити взимку 2021: названо трендові моделі

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Мода
5,1 т.
Які светри носити взимку 2021: названо трендові моделі

Светр – одна з найзручніших речей в холодну пору року. У ньому ви почуватиметеся в теплі та комфорті. Але до того ж потрібно не забувати, що одяг повинен бути стильним і красивим.

У 2021 році в моді будуть светри в стилі оверсайз, а також із різними принтами й написами. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Оверсайз-светри

  • Так, об'ємні оверсайз-светри можна носити з кежуал-речами й діловими костюмами, а також офісними спідницями і штанами. Образ можна поєднувати зі взуттям на підборах або кросівками.

  • Подовжені оверсайз-светри носять як сукні – з колготами та ботильйонами або ботфортами. Також їх можна поєднувати зі спідницями-максі або "олівець".

Оверсайз-светри
Асиметричні светри

  • Такі моделі можна поєднувати з джинсовими, шкіряними спідницями або ж штанами. Крім того, асиметричні светри можна доповнити шкіряними поясами – це матиме дуже ефектний вигляд.

Асиметричні светри
Светри грубої в'язки

  • Незалежно від фасону такий светр може навіть тендітній дівчині надати зайві кілограми. Тому під час вибору цієї моделі звертайте увагу на колір і наявність вертикального візерунка.

  • Светри грубої в'язки можна поєднувати з вільною мініспідницею або спідницею-шортами. До образу ідеально підійдуть ботильйони на середньому каблуці або танкетці.

Светри грубої в'язки
Моделі зі шнурівкою

  • Такі светри шнурівка може прикрашати рукави та вирізи, основу вбрання та його бічні частини. Також вітається декор – як у тон вбрання, так і контрастних відтінків.

Моделі зі шнурівкою
Светри з написами і візерунками

  • Стильний образ вийде створити на базі однотонного светра гладкої в'язки з написами або короткими цитатами. Крім того, у модних тенденціях залишаються креативні візерунки. У таких светрах ви матимете бездоганний вигляд і не залишитеся без уваги людей навколо.

Светри з написами

Варто зазначити, що перед покупкою светра на зиму треба звертати увагу на колір. Так, у 2021 році в моді будуть нюдові відтінки, ніжні рожеві, м'ятні і світло-зелені, класичні чорно-білі, а також бузкові тони.

  • Головну річ, яку потрібно придбати взимку 2020/2021, – це в'язані та трикотажні сукні. Вони створять цілісний і стильний образ, а також допоможуть утеплитися в цю холодну пору року.

  • Також у зимовому гардеробі завжди повинен бути такий аксесуар, як головний убір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан розповів, які спідниці варто носити взимку 2020-2021, щоб бути стильною. Зокрема, він порадив, який крій, принт і матеріал обрати.

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