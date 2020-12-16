Які светри носити взимку 2021: названо трендові моделі

Светр – одна з найзручніших речей в холодну пору року. У ньому ви почуватиметеся в теплі та комфорті. Але до того ж потрібно не забувати, що одяг повинен бути стильним і красивим.

У 2021 році в моді будуть светри в стилі оверсайз, а також із різними принтами й написами. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Так, об'ємні оверсайз-светри можна носити з кежуал-речами й діловими костюмами, а також офісними спідницями і штанами. Образ можна поєднувати зі взуттям на підборах або кросівками.

Подовжені оверсайз-светри носять як сукні – з колготами та ботильйонами або ботфортами. Також їх можна поєднувати зі спідницями-максі або "олівець".

Такі моделі можна поєднувати з джинсовими, шкіряними спідницями або ж штанами. Крім того, асиметричні светри можна доповнити шкіряними поясами – це матиме дуже ефектний вигляд.

Незалежно від фасону такий светр може навіть тендітній дівчині надати зайві кілограми. Тому під час вибору цієї моделі звертайте увагу на колір і наявність вертикального візерунка.

Светри грубої в'язки можна поєднувати з вільною мініспідницею або спідницею-шортами. До образу ідеально підійдуть ботильйони на середньому каблуці або танкетці.

Такі светри шнурівка може прикрашати рукави та вирізи, основу вбрання та його бічні частини. Також вітається декор – як у тон вбрання, так і контрастних відтінків.

Стильний образ вийде створити на базі однотонного светра гладкої в'язки з написами або короткими цитатами. Крім того, у модних тенденціях залишаються креативні візерунки. У таких светрах ви матимете бездоганний вигляд і не залишитеся без уваги людей навколо.

Варто зазначити, що перед покупкою светра на зиму треба звертати увагу на колір. Так, у 2021 році в моді будуть нюдові відтінки, ніжні рожеві, м'ятні і світло-зелені, класичні чорно-білі, а також бузкові тони.

Головну річ, яку потрібно придбати взимку 2020/2021, – це в'язані та трикотажні сукні. Вони створять цілісний і стильний образ, а також допоможуть утеплитися в цю холодну пору року.

Також у зимовому гардеробі завжди повинен бути такий аксесуар, як головний убір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан розповів, які спідниці варто носити взимку 2020-2021, щоб бути стильною. Зокрема, він порадив, який крій, принт і матеріал обрати.