Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Сумок багато не буває – з цим твердженням погодиться кожна сучасна леді. Адже вони – незамінний елемент гардеробу, а також важливе доповнення до вашого модному образу.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував добірку найбільш трендових сумок на весну 2020.
Мікро-сумки
Маленькі сумочки вже стали візитною карткою моди 2019 року. У 2020 році вони будуть досі в тренді, правда, на весну 2020 їх представили в ще більш дрібних розмірах. Звичайно, варто зазначити, що мікро-сумки – це не про практичність. Проте, вони чудові.
Фото: glavred.info
Фото: glavred.info
Фото: Новий Час
Оверсайз-сумки
Максимально об'ємні та місткі сумки розміру XL – головна тенденція весни 2020. За словами стилістів, вони настільки великі та практичні, що з ними можна запросто відправитися в спонтанну подорож і мати все необхідне під рукою.
Фото: myseldon.com
Фото: axes.com.ua
Фото: uazmi.net
Сумки з масивними ланцюгами
Навесні 2020 року популярними будуть місткі сумки через плече. Однак вибирати такі моделі потрібно з масивним, важким ланцюгом. Вони не тільки будуть виглядати набагато сучасніше, але їх також буде набагато зручніше носити.
Фото: pinterest.com
Фото: ohfashion.ru
Фото: toptop.ru
Сумки-відро
Класичні сумки-відра, що стали хітом 2019 року, також будуть актуальні цієї весни. Попри досить компактний розмір, така сумка дуже містка. Стилісти рекомендують не зупинятися на базових моделях, а вибирати найцікавіші версії.
Фото: buro247.ua
Фото: buro247.ua
Фото: buro247.ua
Сумки незвичайних форм
Ще один тренд весни 2020 – різні сумки незвичайних форм. Оригінальні застібки, незвичайні матеріали, дивні кольори, розміри та принти – все це можна сміливо використовувати та носити.
Фото: buro247.ua
Фото: letoile.ru
Фото: mis.ua
Помаранчеві сумки
За словами стилістів, помаранчеві сумки також стануть хітом весняного сезону. Вони підкреслять контрастність образу і допоможуть вам виділиться з натовпу.
Фото: kablychok.ru
Фото: kablychok.ru
Фото: kablychok.ru
Раніше OBOZREVATEL розповів, які туфлі обирати навесні 2020. У цьому сезоні в тренді буде принт, стійкий каблук, стрази й квадратний носок і багато іншого.
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