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4 березня • оновлено в 16:59
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Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

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Сумок багато не буває – з цим твердженням погодиться кожна сучасна леді. Адже вони – незамінний елемент гардеробу, а також важливе доповнення до вашого модному образу.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував добірку найбільш трендових сумок на весну 2020.

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Мікро-сумки

Маленькі сумочки вже стали візитною карткою моди 2019 року. У 2020 році вони будуть досі в тренді, правда, на весну 2020 їх представили в ще більш дрібних розмірах. Звичайно, варто зазначити, що мікро-сумки – це не про практичність. Проте, вони чудові.

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: glavred.info

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: glavred.info

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: Новий Час

Оверсайз-сумки

Максимально об'ємні та місткі сумки розміру XL – головна тенденція весни 2020. За словами стилістів, вони настільки великі та практичні, що з ними можна запросто відправитися в спонтанну подорож і мати все необхідне під рукою.

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: myseldon.com

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: axes.com.ua

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: uazmi.net

Сумки з масивними ланцюгами

Навесні 2020 року популярними будуть місткі сумки через плече. Однак вибирати такі моделі потрібно з масивним, важким ланцюгом. Вони не тільки будуть виглядати набагато сучасніше, але їх також буде набагато зручніше носити.

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: pinterest.com

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: ohfashion.ru

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: toptop.ru

Сумки-відро

Класичні сумки-відра, що стали хітом 2019 року, також будуть актуальні цієї весни. Попри досить компактний розмір, така сумка дуже містка. Стилісти рекомендують не зупинятися на базових моделях, а вибирати найцікавіші версії.

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: buro247.ua

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: buro247.ua

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: buro247.ua

Сумки незвичайних форм

Ще один тренд весни 2020 – різні сумки незвичайних форм. Оригінальні застібки, незвичайні матеріали, дивні кольори, розміри та принти – все це можна сміливо використовувати та носити.

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: buro247.ua

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: letoile.ru

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: mis.ua

Помаранчеві сумки

За словами стилістів, помаранчеві сумки також стануть хітом весняного сезону. Вони підкреслять контрастність образу і допоможуть вам виділиться з натовпу.

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: kablychok.ru

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: kablychok.ru

Які сумки будуть в моді навесні 2020: топ-6 трендів

Фото: kablychok.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів, які туфлі обирати навесні 2020. У цьому сезоні в тренді буде принт, стійкий каблук, стрази й квадратний носок і багато іншого.

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Автор
Крістіна Долматова
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