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5 грудня • оновлено в 13:16
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Які сумки більше не в моді: названі головні антитренди 2020 року

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Один неправильний аксесуар може звести нанівець всі ваші старання. Наприклад, сумка! Адже без неї не виходить з дому жодна дівчина.

У зв'язку з цим стилістка Юлія Козова назвала топ-4 сумки, які більше не в моді. Про це повідомляє Cosmopolitan.

Сумка з сітки

За словами стилістки, цей варіант ще можна застосувати для пляжного відпочинку, але він вже зовсім не є актуальним для міських образів. Тому якщо ви хочете чогось простого й одночасно модного, то краще вибирати не сумку-сітку — а солом'яну.

Які сумки більше не в моді: названі головні антитренди 2020 року

Фото: marieclaire.ua

Які сумки більше не в моді: названі головні антитренди 2020 року
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Поясна сумка овальної форми

Тренд на поясні сумки теж зазнав змін. Спочатку дуже модними вважалися поясні овальні сумки, як у Gucci, але зараз вони вже не так актуальні. На зміну їм прийшли нові моделі — більші спортивні, або міні-сумки з щільної шкіри, ледь помітні на ремені.

Які сумки більше не в моді: названі головні антитренди 2020 року

Фото: modagid.ru

Які сумки більше не в моді: названі головні антитренди 2020 року

Фото: modagid.ru

Клатчі

Стилістка також зазначила: якщо ви полюбляєте клатчі, то варіант формату А4 краще залишити в минулому. Великі клатчі жорсткої форми поступилися у 2020 році своєю популярністю об'ємним "пельменям" в стилі Bottega Veneta та іншим м'яким варіантам.

Які сумки більше не в моді: названі головні антитренди 2020 року

Фото: cosmo.ru

Які сумки більше не в моді: названі головні антитренди 2020 року

Фото: spletnik.ru

Сумка на тонкому ланцюжку

Мабуть, єдині сумки на ланцюжку, які залишаються поза часом — це Chanel. Всі інші варіанти, за словами експертки моди, виглядають застарілими з урахуванням мінливих тенденцій. Козова заявила, що для сумок на плечі зараз більш актуальні товсті ремінці.

Які сумки більше не в моді: названі головні антитренди 2020 року

Фото: cosmo.ru

Які сумки більше не в моді: названі головні антитренди 2020 року

Фото: omode.info

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Мода Стиль
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