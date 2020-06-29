Які сукні та міні-спідниці носили дівчата в СРСР. Фото

Аліна Мельник Мода 03:12, 29.06.2020

У 60-х роках в СРСР, коли в країні з'явилося таке поняття, як мода, радянські дівчата дізналися про міні-спідниці і короткі сукні. А 1966 року, завдяки В'ячеславу Зайцеву, на дефіле в коротких спідницях вперше вийшли манекенниці в Будинку моделей в Москві.

До кінця 60-х років міні-спідниці остаточно завоювали любов молодого покоління по всьому СРСР, що спочатку викликало обурення у блюстителів моралі і представників більш старшого покоління. Так, школярок через сміливе вбрання могли відправити додому перевдягатися, а дорослим робили зауваження на роботі і навіть погрожували виключити з комсомолу чи партії. Однак все це не мало жодного результату і вже на початку 70-х міні-спідниці стали носити навіть ті, кому за 40. OBOZREVATEL пропонує побачити історичні знімки епохи міні-спідниць і суконь в СРСР.

Дівчата в міні-сукнях в Прибалтиці
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Мода на міні-спідниці в СРСР почалася в 60-х
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Міні-сукні прийшли в СРСР з-за кордону
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Мода на міні-спідниці в СРСР
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Міні-сукні як повсякденний одяг в СРСР
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З міні-спідницями в СРСР спочатку намагалися боротися
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Дівчата в міні, СРСР
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Міні-спідниці, будинок культури, СРСР
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Вбрання на дискотеку у 80-х роках в СРСР
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У 70-х мода на міні захопила весь Радянський Союз
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Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в СРСР "обробляли" дітей за допомогою преси: показові фото.

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