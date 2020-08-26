Які сукні будуть у моді восени 2020: п'ять головних трендів

Сукня – ідеальна річ для тих, хто хоче виглядати ефектно, але не бажає витрачати багато часу на підбір окремих деталей.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти про наймодніші моделі на осінь 2020 року.

Сукня з корсетом

Однією з найпопулярніших моделей на осінь 2020 року є сукня з корсетом. Воно відмінно підкреслить тонку талію жінки та витонченість її фігури. Таку модель можна поєднувати з черевиками на підборах і подовженим пальто.

newladyday.ru

arefeva.com.ua

Плісирована сукня

Не залишаться без уваги і красиві сукні з плісированими елементами. Акуратні вертикальні складочки переважно прикрашають спідницю. Подібні сукні плісе на осінь можна вибрати не тільки в трикотажі, а й в легкому шифоні.

topxstyle.ru

pinterest.ru

Мінісукня

Стильна мінісукня як і раніше залишається в моді. Експерти радять поєднувати її з довгими чобітьми та ботфортами. Свій образ можна доповнити шкіряною курткою і невеликою сумкою.

newladyday.ru

dovidkam.com

Мереживна сукня

Незмінним трендом вже кілька сезонів поспіль залишається і мереживо, що наповнює осінні сукні ніжністю і жіночністю. Їх можна одягати як на прогулянку, так і на роботу.

topxstyle.ru

women-tusovka.ru

Шкіряна сукня

Ультрамодними в осінньому сезоні будуть і шкіряні сукні. Ви можете вибрати оригінальне стильне міні з одним рукавом або ж зупинити свій вибір на більш класичній моделі. Зазначимо, що наймоднішими відтінками шкіряних суконь будуть чорний, білий, бордовий, гірчичний і коричневий тони.

ladywomans.ru

ledixbeauty.ru

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