Які спідниці носити влітку: три найпопулярніші фасони 2020 року

У розпал спекотного літа особливо нелегко вибрати одяг, який буде виглядати стильно, і при цьому буде зручним, комфортним і легким. Літні спідниці – справжній порятунок для модниць.

У літньому сезоні 2020 року в тренді – кілька вже добре знайомих моделей. OBOZREVATEL вирішив розповісти, які спідниці варто носити цього літа, щоб завжди бути на висоті.

Плісе

Один з найбільш жіночних і зручних літніх варіантів – спідниці-плісе. Це універсальна модель, яка практично ніколи не виходить з моди. Цього літа варто звернути увагу на яскраві кольори і легку, хвилясту тканину, а також на моделі відтінків металік.

плісе lubimaja.ru

Спідниця-парео

Спідниця такого фасону виглядає свіжо і досить ошатно, тому відмінно підійде для літніх вечірок або романтичних зустрічей. Моделі спідниць "на запах", до того ж, при правильному виборі підходять під всі типи фігури і доповнюють як ошатні образи, так і образи в стилі "кежуал".

Спідниця-парео IZI.ua

Спідниця для тенісу

Один з найбільш актуальних фасонів цього літа – спідниця для тенісу. Такі модні спідниці прийшли на зміну класичним картатим моделям і стриманим "шкільним" спідницям зі складками. Найбільш гармонійно вони поєднуються з "поло" і білими кросівками або кедами.

тенісна спідниця WomenItems.ru

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