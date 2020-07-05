Які спідниці носити влітку: три найпопулярніші фасони 2020 року
У розпал спекотного літа особливо нелегко вибрати одяг, який буде виглядати стильно, і при цьому буде зручним, комфортним і легким. Літні спідниці – справжній порятунок для модниць.
У літньому сезоні 2020 року в тренді – кілька вже добре знайомих моделей. OBOZREVATEL вирішив розповісти, які спідниці варто носити цього літа, щоб завжди бути на висоті.
Плісе
Один з найбільш жіночних і зручних літніх варіантів – спідниці-плісе. Це універсальна модель, яка практично ніколи не виходить з моди. Цього літа варто звернути увагу на яскраві кольори і легку, хвилясту тканину, а також на моделі відтінків металік.
Спідниця-парео
Спідниця такого фасону виглядає свіжо і досить ошатно, тому відмінно підійде для літніх вечірок або романтичних зустрічей. Моделі спідниць "на запах", до того ж, при правильному виборі підходять під всі типи фігури і доповнюють як ошатні образи, так і образи в стилі "кежуал".
Спідниця для тенісу
Один з найбільш актуальних фасонів цього літа – спідниця для тенісу. Такі модні спідниці прийшли на зміну класичним картатим моделям і стриманим "шкільним" спідницям зі складками. Найбільш гармонійно вони поєднуються з "поло" і білими кросівками або кедами.
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