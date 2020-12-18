Які шуби будуть популярні в 2021 році: названо трендові моделі

Пережити холодну пору року вам допоможуть теплі шуби, в яких будь-яка дівчина буде виглядати бездоганно. У 2021 році одними з найпопулярніших залишаються кольорові, оверсайз, штучні моделі та багато інших.

Відомі бренди вже випустили колекції зі стильними шубами, які будуть у тренді взимку 2021. Які варіанти можна придбати в цей час – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Шуби зі штучного хутра досить теплі, тому ви завжди будете почуватися комфортно. Якісне штучне хутро має міцний ворс, також такі моделі легко чистяться і не мають неприємного запаху.

Стриманий класичний силует прямого крою з поясом підкреслить фігуру будь-якої комплекції і прекрасно поєднується з різними стилями. Шуба-халат матиме гарний вигляд із різним за стилем взуттям на високих підборах або низькому ходу.

Кольорова шуба не тільки підніме настрій, але і зробить будь-який образ більш жіночним і елегантним. Багато відомих дизайнерів представили в нових колекціях подібні моделі. Вітаються модні забарвлення і оригінальні фасони.

Шуби довжиною в підлогу – це найтепліші моделі. Під них можна одягнути як коротку спідницю, так і довгу сукню. Такі моделі також прикривають ноги і захищають їх від холоду.

Моделі з великими комірами і рукавами, накидки і шуби з довгого пухнастого хутра допоможуть пережити найхолоднішу пору року. Такі моделі завжди виглядають дуже стильно, практично, а головне – ви будете почуватися комфортно і тепло.

Біла шуба привертає увагу оточуючих, тому ви можете доповнити її яскравими аксесуарами. Такі шуби будуть мати чудовий вигляд із пастельними або монохромними прикрасами. Також можна одягнути таку модель із в'язаним шарфом і шапкою білого кольору, і ваш образ вийде дуже ніжним.

Серед коротких шуб можна знайти моделі в стандартних кольорах і яскравих молодіжних, які шиють як з натурального забарвленого, так і зі штучного хутра. Такі варіанти будуть виглядати дуже стильно.

Натуральне хутро може бути будь-якого відтінку. У такій шубі ви будете почуватися стильно, але, водночас затишно і по-домашньому комфортно. Модель можна комбінувати як з високим каблуком, так і з масивними чоботами на шнурівці.

Головну річ, яку потрібно придбати взимку 2020/2021, – це в'язані та трикотажні сукні. Вони створять цілісний і стильний образ, а також допоможуть утеплитися в цю холодну пору року.

Також у зимовому гардеробі завжди повинен бути такий аксесуар, як головний убір.

Светр – одна з найбільш зручних речей в холодну пору року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан розповів, які спідниці варто носити взимку 2020-2021, щоб бути стильною. Зокрема, він порадив, який крій, принт і матеріал обрати.