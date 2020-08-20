Які речі з СРСР повернулися в моду у 2020 році: названо 5 трендів. Фото

Попри те, що у світі моди щодня з'являється багато новинок, все частіше популярними стають давно забуті речі з минулого. Наприклад, джинси-кльош або сукні з квітковим принтом, які носили жінки в СРСР.

У сучасному світі ці тренди удосконалюються та набувають нового вигляду. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які речі з СРСР повернулися в моду у 2020 році.

Сукня з квітковим принтом

Сукня з квітковим принтом користувалося популярністю в СРСР серед жінок, які любили практичність, але при цьому хотіли виглядати жіночно та витончено. Радянські модниці одягали їх на роботу, прогулянки та світські заходи. Такі моделі знову повернулися в моду і стали одним з головних трендів 2020 року. Їх поєднують зараз не тільки з туфлями або черевиками, а й з кросівками.

Джинси-кльош

Розкльошені внизу джинси з синього деніму були на піку популярності з середини 1960-х. Їх носили як радянські жінки, так і чоловіки. Зараз в моді штани й джинси двох видів: кльош від стегна і кльош від коліна.

Сумки-авоськи

Сумки-авоськи були дуже поширені в СРСР. Вони відрізнялися міцністю, місткістю і довговічністю. З ними радянські жінки часто ходили за покупками. Дана модель повернулася в моду кілька років назад, проте й у 2020 році не втратила своєї актуальності. Зараз, найчастіше, сітчасті сумки використовують як чохол для основної, але іноді вони виступають і як самостійні одиниці.

Армійські чоботи

Якщо говорити про взуття, то брутальні армійські черевики, які за радянських часів були атрибутом військових, зараз можна відшукати в гардеробі будь-якої модниці. Жінки комбінують їх як з джинсами та сорочками, так і з сукнями.

pinterest.com

Ковбойські чоботи

На осінь дівчата з СРСР купували ті самі ковбойські чоботи, від яких зараз всі сходять з розуму. Вони повернулися в моду нещодавно й отримали назву "козаки". Таку модель взуття можна одягати з джинсами, сукнями оверсайз, пальто і сорочками.

pinterest.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які сукні та мініспідниці носили дівчата в СРСР.