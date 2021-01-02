Які речі з минулого повернулися у моду в 2021 році: названо 5 трендів

Попри те, що у світі моди щодня з'являється багато новинок, дедалі частіше популярними стають давно забуті речі з минулого. Наприклад, дуті куртки або джинси-кльош, які були трендовими 20-30 років тому.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зробив добірку з речами з минулого, які знову увійшли у моду в 2021 році. Їх повинна мати у своєму гардеробі кожна жінка.

Дута куртка

У 2021 році в моду повернулися масивні куртки з 1990-х: з різнокольоровими вставками, величезними накладними кишенями, а також яскравих кольорів. Носити такий верхній одяг можна з джинсами, утепленими кросівками або грубими черевиками.

Дута куртка vogue.com

Дута куртка pinterest.com

Дута куртка prom.ua

Джинси-кльош

Розкльошені внизу джинси із синього деніму були на піку популярності у 1970-х й на початку 2000-х. Зараз у моді штани та джинси двох видів: кльош від стегна і кльош від коліна. Їх можна носити як з блузами та чобітками на підборах, так і з кофтами й утепленими кросівками.

Джинси-кльош glamour.ru

Джинси-кльош 100sp.ru

Джинси-кльош bigl.ua

В'язаний жилет

В'язаний жилет, який був популярний у 1990-х, в цьому сезоні з'явився навіть у колекціях іменитих дизайнерів. У прохолодні дні цю модель можна комбінувати із сорочками, сукнями міді й навіть шкіряними штанами.

В'язаний жилет pinterest.com

В'язаний жилет

В'язаний жилет pinterest.com

Тепла косинка

Ще одна річ, яка повернулася в тренди з минулого – косинка. Це може бути як хустка, так і косинка з екошкіри. Такий головний убір чудово поєднується з дублянкою та курткою з екохутра.

Тепла косинка pinterest.com

Тепла косинка lucky-women.ru

Тепла косинка fw-daily.com

Взуття з квадратним носком

Ця модель була популярною в модниць у 1960-х і 1990-х. Зараз же жінки знову гідно оцінили чоботи та ботильйони з квадратним носком. Їх можна поєднувати як із сукнею і дублянкою, так і з джинсами та дутою курткою.

Взуття з квадратним носком pinterest.com

Взуття з квадратним носком pinterest.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, інститут кольору Pantone назвав відразу два нових головних кольори 2021 року, які символізують стійкість, надію і щастя.