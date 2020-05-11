Які речі повинні бути в гардеробі у кожної жінки: названий перелік необхідного

Вибрати одяг під ту чи іншу подію – часто нелегке завдання. Багато жінок під різні події починають судорожно скуповувати нові речі, захаращуючи таким чином свій гардероб.

Існує певний список базових речей, на основі яких ви можете створити десяток різних образів. OBOZREVATEL пропонує перелік речей, які повинні бути в гардеробі у кожної жінки.

Базовий жіночий гардероб LUXXY

Джинси

Джинсові штани – мабуть, найбільш універсальний предмет гардероба. Вибравши вдалу модель стандартного синього кольору, ви зможете поєднувати їх з футболками і кросівками, з туфлями на підборах і піджаком, чобітьми і блузами. Таким чином можна створити як повсякденний, так і діловий образ. Уникайте моделей з масивною вишивкою, стразами або нашивками – вони часто виглядають дешево.

Модні моделі джинс garmoniazhizni.com

Брючний діловий костюм

Обов'язкова умова при виборі костюма – високоякісна сировину (від основи, до підкладки і фурнітури). Сумішеві тканини оптимальні: синтетичні волокна захистять від зминання, стрейчеві волокна дозволять досягти іншої основної умови ідеального костюма – ідеальної посадки. Що стосується колірної гами – можна дозволити фантазії розгулятися. Костюм не обов'язково повинен бути чорним, універсальними також будуть бежевий, синій, червоний або сірий костюми.

брючні костюми Onlady

Водолазка

Незамінна річ в жіночому гардеробі. Водолазки відмінно виглядають і з джинсами, і зі спідницями. Їх можна поєднувати з діловими костюмами або з сорочками, надягаючи їх зверху.

Як носити водолазку Glamurnenko

Класична біла сорочка "чоловічого" фасону

Сорочка з натуральної тканини простого крою зможе підкреслити вашу індивідуальність, якщо грамотно обіграти її з взуттям і аксесуарами. При цьому сорочка не повинна обтягувати – так вона буде більш практичною і універсальною, а також при необхідності приховає дрібні недоліки фігури.

Біла сорочка Lifehacker.ru

Спідниця-олівець

Пряма однотонна спідниця з щільної костюмної, шкіряної або трикотажної тканини – ідеальна для будь-якого віку і типу фігури. Довжина трохи нижче коліна актуальна десятиліттями, і ніколи не виходить з моди. Носіть її з туфлями, чобітьми, кросівками або кедами.

Спідниця олівець WomanSecret

Маленьке чорне плаття

Чорна сукня-футляр або плаття-чохол – обов'язково повинні бути в кожному гардеробі! Вони універсальні і для ділових буднів, і для особливого випадку, в обрамленні відповідних аксесуарів.

Маленьке чорне плаття Stylish-lady.ru

Затишний і стильний кардиган

Масивний в'язаний кардиган – незамінна річ у гардеробі. Актуальні кольори: чорний, бежевий, сірий, синій. Укорочені моделі підійдуть для теплої пори року, коли раптовий вітер змушує накинути на плечі зігріваючий трикотаж. Подовжені моделі можуть замінити полегшене пальто на початку осені.

Як носити кардиган GLEM

Із взуття: зручна і модна пара чобіт, якісні кросівки, пара туфель для святкових заходів, дві пари "човників" на низьких підборах на кожен день і пара домашніх капців.

З аксесуарів: ремінці, хустки, шарфи, сумки, біжутерія – вони зроблять ваше вбрання стильним та неповторним.

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