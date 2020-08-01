Які речі не можна носити разом: п'ять старомодних поєднань в одязі

Не самі речі, а їхні поєднання в кінцевому результаті визначають, яким буде ваш образ: стильним і привабливим або нудним і застарілим.

Який одяг можна комбінувати, щоб не виглядати старомодно, розповідає OBOZREVATEL.

Кроп-топ і брюки з низькою посадкою

Короткі топи залишаються в тренді вже кілька років, але поєднання їх зі штанами з низькою посадкою давно вийшло з моди. Виберіть штани з більш високою посадкою або просто накиньте зверху піджак.

Відкритий пупок давно вийшов з моди Фото: wmj.ru

Футболка з принтом, балетки, шорти з низькою посадкою

Таке поєднання в одязі давно і безнадійно застаріло. Замість милої футболки "на випуск" виберіть однотонну або з написом, з подовженими рукавами або зовсім без них. Що стосується модних шорт, вони не мають бути низької посадки і зшитими з тонкого полотна. Балетки також краще замінити на щось більш трендове: кросівки, сандалі або кеди.

Футболка з "дитячим" малюнком і низькі шорти краще не вдягати разом в 2020 році Фото: Bigl.ua

Обтягуючі сорочка, джинси і балетки

Такий образ нагадує костюм офіціанта: джинси скінні в поєднанні з приталеною сорочкою і балетками швидше доречні для персоналу хорошого ресторану, ніж для стильної дівчини. Носіть більш сучасне взуття з квадратним або гострим носком, а тісну сорочку замініть на більш вільну.

Дві речі oversize

Тренд на oversize як і раніше актуальний. Однак не слід "перегинати" з кількістю таких речей: поєднуйте їх з більш витонченими.

Тонкі трикотажні кардигани в 2020 році виглядають старомодно Фото: vovk.com

Тонкий кардиган і сорочка

Тонкі трикотажні кардигани краще залишити в далекому минулому. Вибирайте більш щільні об'ємні моделі та комбінуйте їх з футболкою або топом.

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