Які пляжні жіночі речі відлякують чоловіків: названо топ-4.

Якщо ви вирушили на пляж, щоб привернути увагу протилежної статі, але залишилися непоміченими, то це зовсім не означає, що з вами щось не так. Найімовірніше, ви просто вибрали невдалий образ.

Дизайнерка й експертка в області моди Міла Марсель розповіла про найсерйозніші помилки, які здійснюють жінки, вибираючи свій пляжний стиль, передає "Рамблер".

Бабусині купальники

За словами експертки, купальники в стилі ретро відмінно виглядають на фотосесіях, але для пляжу вони не підходять. Такі речі асексуальні й здатні зіпсувати враження про будь-яку красуню. Крім того, дані моделі купальника надають об`єму, тому добре виглядають тільки на худеньких дівчатах.

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Каблуки

Каблук, особливо в поєднанні з високим вирізом на плавках красиво подовжує ногу. Однак, за словами Марсель, такий "образ" хороший під час вечірки біля басейну, але по піску переміщатися в такому взутті не тільки незручно, але й травмонебезпечно.

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Незвичайні принти

Вам може здатися, що яскравий та неординарний принт на купальнику виглядає сміливо і стильно. Але чоловіки так, швидше за все, не вважають. За словами дизайнерки, зображення серця або фламінго на купальнику – це не мило, а смішно. До того ж, він точно не підійде жінкам із зайвою вагою.

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Капелюхи з великими полями

Капелюхи з великими полями – це безумовний тренд. Але тільки в тому випадку, якщо ви прийшли на пляж задля фотосесії, а не для відпочинку та приємного знайомства. За словами експертки, такі моделі будуть виглядати безглуздо в повсякденному житті. Вона також додала, що вони протипоказані дівчатам невисокого зросту.

"У такому капелюсі ви будете просто схожі на гриб, а з такими персонажами пляжні красені не знайомляться", – заявила Марсель.

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