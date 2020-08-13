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Які літні речі не варто одягати на роботу: названо топ-7

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Мода
2,3 т.
Названо літні речі, які не варто одягати на роботу

Названо літні речі, які не варто одягати на роботу.

Експерти моди видання Independent назвали сім літніх речей, які, згідно з правилами етикету, не варто одягати на роботу в офіс.

На першому місці в списку опинилися чоловічі шорти. У них працівник не буде викликати довіри і виглядатиме непрофесійно, пише видання.

"Друге місце посіли шльопанці. Під час ходьби вони видають звук, який буде дратувати всіх колег. Таке взуття вийшло з моди і здатне зіпсувати будь-який образ. Замість шльопанців жінкам краще віддати перевагу сандалям, а чоловікам – приходити на роботу в туфлях", –порадили стилісти.

Шльопанці можуть зіпсувати образ офісного працівника

Шльопанці можуть зіпсувати образ офісного працівника Люкс ФМ

Майки без рукавів посіли третє місце. Фешн-експерти порекомендували замінити цю річ тонкими лляними сорочками. На четвертому місці опинилися топи з відкритою спиною. Також у список потрапили схожі на нічні сорочки сукні-комбінації, кроп-топи і білі обтягуючі джинси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося про те, як грамотно поєднати літню колекцію з осіннім гардеробом, та які речі не відкладати на верхню полицю в шафі,

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