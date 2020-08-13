Які літні речі не варто одягати на роботу: названо топ-7

Названо літні речі, які не варто одягати на роботу.

Експерти моди видання Independent назвали сім літніх речей, які, згідно з правилами етикету, не варто одягати на роботу в офіс.

На першому місці в списку опинилися чоловічі шорти. У них працівник не буде викликати довіри і виглядатиме непрофесійно, пише видання.

"Друге місце посіли шльопанці. Під час ходьби вони видають звук, який буде дратувати всіх колег. Таке взуття вийшло з моди і здатне зіпсувати будь-який образ. Замість шльопанців жінкам краще віддати перевагу сандалям, а чоловікам – приходити на роботу в туфлях", –порадили стилісти.

Шльопанці можуть зіпсувати образ офісного працівника Люкс ФМ

Майки без рукавів посіли третє місце. Фешн-експерти порекомендували замінити цю річ тонкими лляними сорочками. На четвертому місці опинилися топи з відкритою спиною. Також у список потрапили схожі на нічні сорочки сукні-комбінації, кроп-топи і білі обтягуючі джинси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося про те, як грамотно поєднати літню колекцію з осіннім гардеробом, та які речі не відкладати на верхню полицю в шафі,