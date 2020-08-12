Які літні речі будуть модні восени 2020: названо головні тренди
Настав останній місяць літа, і вже незабаром дівчата почнуть готуватися до осіннього гардеробу. Проте нова пора року не означає, що потрібно відмовлятися від улюблених літній речей, які стали трендом 2020.
Про те, як грамотно поєднати літню колекцію з осіннім гардеробом, та які речі не відкладати на верхню полицю в шафі, пише видання Cosmopolitan.
Боді
Влітку його можна носити з джинсами, спідницями і екстремальним міні. А восени – з такими ж речами, накинувши зверху косуху або тренч.
Плаття-комбінація
Восени 2020 року можна носити таке плаття, накинувши зверху оверсайз-жакет або кардиган і замінивши босоніжки стильними черевиками.
Кроп-топ
З його допомогою можна створити масу стильних багатошарових образів, поєднуючи кроп-топ з блузами чи сорочками.
Сорочка з щільної тканини
Восени 2020 року вона стане відмінною альтернативою джинсовці та зробить лук теплішим.
Топ-корсет
Найоригінальніший спосіб носити його восени 2020 року – одягати поверх оверсайз-сорочки, створюючи красивий силует.
Тонкий кардиган
Кардиган варто носити на голе тіло, поєднуючи з брюками і спідницями. Або ж брати за основу стильних багатошарових образів. Але не одягайте топ під кардиган, а навпаки – одягайте поверх нього куртку з деніму або стильний оверсайз-жакет.
Топ/плаття в тонкий рубчик
Такий топ або плаття – відмінна база для модних осінніх експериментів, які можна використати для будь-якого образу.
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