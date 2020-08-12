Які літні речі будуть модні восени 2020: названо головні тренди.

Настав останній місяць літа, і вже незабаром дівчата почнуть готуватися до осіннього гардеробу. Проте нова пора року не означає, що потрібно відмовлятися від улюблених літній речей, які стали трендом 2020.

Про те, як грамотно поєднати літню колекцію з осіннім гардеробом, та які речі не відкладати на верхню полицю в шафі, пише видання Cosmopolitan.

Боді

Влітку його можна носити з джинсами, спідницями і екстремальним міні. А восени – з такими ж речами, накинувши зверху косуху або тренч.

Боді буде модним восени 2020 Instagram @racheloveee

Плаття-комбінація

Восени 2020 року можна носити таке плаття, накинувши зверху оверсайз-жакет або кардиган і замінивши босоніжки стильними черевиками.

Плаття-комбінація Instagram @tamaramory

Кроп-топ

З його допомогою можна створити масу стильних багатошарових образів, поєднуючи кроп-топ з блузами чи сорочками.

Кроп-топ можна поєднати з сорочкою Instagram @sabinasocol

Сорочка з щільної тканини

Восени 2020 року вона стане відмінною альтернативою джинсовці та зробить лук теплішим.

Сорочка з щільної тканини буде модною восени 2020 Instagram @wethepeoplestyle

Топ-корсет

Найоригінальніший спосіб носити його восени 2020 року – одягати поверх оверсайз-сорочки, створюючи красивий силует.

Топ-корсет краще одягати поверх оверсайз-сорочки Instagram @matildadjerf

Тонкий кардиган

Кардиган варто носити на голе тіло, поєднуючи з брюками і спідницями. Або ж брати за основу стильних багатошарових образів. Але не одягайте топ під кардиган, а навпаки – одягайте поверх нього куртку з деніму або стильний оверсайз-жакет.

Тонкий кардиган Instagram @annawinck

Топ/плаття в тонкий рубчик

Такий топ або плаття – відмінна база для модних осінніх експериментів, які можна використати для будь-якого образу.

Топ у тонкий рубчик Instagram @juliesfi

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