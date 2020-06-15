Які головні убори будуть у моді влітку-2020: названо 4 трендові варіанти

Складно уявити жіночий гардероб без головних уборів, адже вони як ніщо краще доповнюють образ. А влітку ще й захищають від палючого сонця.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість, які головні убори будуть в моді влітку 2020 року.

Капелюх казанок

Капелюшки казанки з загнутими полями будуть на піку популярності влітку 2020 року. За допомогою них можна прикрасити романтичний образ або розбавити нудний повсякденний look. Найкраще носити такий головний убір з сукнею або спідницею і блузою.

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Панама

Також не менш популярними влітку будуть і панами. Цей головний убір підійде до будь-якого образу і зробить його більш стильним.

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pinterest.com

Хустка

Хустки можуть не тільки виступати в ролі аксесуарів, але і в якості головних уборів. Особливо в літню пору. Дизайнери пропонують зав'язувати хустку вузлом назад або на манір хіджабу.

pinterest.com

pinterest.com

Бейсболка

Бейсболки як і раніше залишаються в моді. Їх можна носити влітку як зі спортивними речами, так і комбінувати з повсякденним стилем і навіть великими прикрасами.

pinterest.com

Раніше OBOZREVATEL розповів, які сукні будуть в моді влітку 2020 року.