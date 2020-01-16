Які джинси роблять фігуру стрункішою: топ-3 трендові моделі

Правильний вибір джинсів допоможе вам виглядати ще стрункішою. Існує кілька фасонів, які дозволяють скорегувати фігуру та візуально виправити проблемні зони.

OBOZREVATEL пропонує добірку з топ-3 трендових моделей, які обов'язково потрібно включити у свій базовий гардероб.

Джинси з високою посадкою

Джинси з високою посадкою завдяки своєму крою приховують живіт і створюють ефект нескінченних ніг. Якщо вибрати такі в темних тонах, то ноги будуть здаватися ще й більш витонченими.

Фото: magimoda.com

Фото: magimoda.com

Фото: pinterest.com

Джинси кльош

Такий фасон джинсів став класикою, хоч і користується він популярністю у невеликої кількості жінок, а даремно! В таких моделях ноги також завжди здаються стрункішим та довшими, особливо в поєднанні з взуттям на підборах.

Фото: izuminki.com

Фото: izuminki.com

Фото: izuminki.com

Mom's джинси

Mom's — це джинси вільного крою з високою посадкою. Завдяки саме цим двом факторам вони прикрашають дівчат з будь-яким типом фігури. Головне, правильно підібрати модель — вони повинні здаватися завеликими на вигляд.

Фото: edinstvennaya.ua

Фото: shafa.ua

Фото: newsmir.info

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